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12.01.2017 19:10

Венчурные инвестиции в стартапы Кремниевой долины упали в 2016 году на 28%

Стартапы Кремниевой долины в прошлом году сократили объем привлечения венчурного капитала более чем на четверть, что хуже среднего показателя по миру в целом, свидетельствуют расчеты PricewaterhouseCoopers и CB Insights MoneyTree. Венчурные инвестиции в регионе, который является домом для крупнейших высокотехнологических компаний мира, упали на 28% – до $24,9 млрд, при этом количество сделок снизилось на 21%.

В то же время Вашингтон зафиксировал повышение показателя на 26%, в основном, за счет сделки по финансированию One Web на сумму $1,2 млрд. В Лос-Анджелесе прирост составил 13% благодаря привлечению финансирования компанией Snap, владеющей соцсетью Snapchat.

Несмотря на прошлогоднее снижение, Кремниевая долина остается крупнейшим регионом мира по объемам привлеченного венчурного капитала. На ее долю приходится свыше четверти всех инвестиций, что почти вдвое превосходит показатель второго места, на котором находится Нью-Йорк, а также больше совокупного объема привлечения Европы.

Три наиболее активных инвестора по количеству проведенных сделок также расположены в Кремниевой долине – это 500 Startups, New Enterprise Associates and Intel Capital. Глобальные объемы венчурных инвестиций уменьшились в 2016 году на 23% и составили $100,8 млрд, пишет The Financial Times.

Источник: Газета.ру


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