Что известно о передаче Исаакиевского собора РПЦ

"Фонтанка" публикует подробности передачи Исаакиевского собора православной церкви, которые стали известны в последние дни.

Кто стал инициатором передачи Исаакиевского собора

По словам вице-губернатора Михаила Мокрецова, к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко в декабре 2016-го года (точную дату чиновник не вспомнил) обратился патриарх Кирилл с просьбой о передаче храма. 30 декабря было издано распоряжение комитета имущественных отношений о создании дорожной карты-плана. При этом, вице-губернатор отметил, что в декабре обращение патриарха было неким уточняющим намерения документом и план КИО не является ответом на него. После крещенских праздников, по словам чиновника, будет выпущено распоряжение губернатора о запуске процедуры выселения музея и передачи здания Церкви. Одновременно в документе КИО сказано, что действия, согласно плану в приложении, нужно осуществить в срок в связи с письменным заявлением религиозной организации Русской Православной Церкви.

Ранее РПЦ неоднократно заявляла о претензиях на пользование Исаакиевским собором, тем не менее в 2015 году на запрос митрополита Варсонофия губернатор Георгий Полтавченко ответил отказом, сославшись на то, что музей приносит доходы в городскую казну и передача его будет нецелесообразной.

Кто будет являться собственником храма и платить за реставрацию и содержание объекта

Формальным собственником Исаакиевского собора останется Петербург, так как объект ЮНЕСКО должен по закону находиться в собственности государства. Оплачивать реставрацию будет также городской бюджет, однако никаких расчетов, сколько на это может уйти денег, пока нет. РПЦ же будет пользоваться храмом на безвозмездной основе. В документе КИО говорится о передаче Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет. Оплачивать содержание и нужды собора будет митрополия. Сколько на это понадобится денег, тоже пока не ясно. Ранее озвучивалась цифра 200 млн рублей – столько тратил музей ежегодно и на содержание, и на реставрацию.

Кроме того, между РПЦ и и Минкультом будет заключен договор о сохранности музейных ценностей, которые останутся в соборе. В случае несоблюдения этого договора, РПЦ может быть оштрафована, а договор о передаче в собственность могут расторгнуть.

Все ли горожане смогут посетить собор после передачи РПЦ

Представители патриархии уверяют, что да, все. Кроме того, обещают сделать бесплатный вход. Сейчас цена взрослого билета составляет 250 рублей. Как утверждают в РПЦ, для проведения экскурсий будет создано специальное церковное агентство, его работа будет оплачиваться за счет пожертвований, не облагающихся налогом. По словам епископа Тихона, предполагается организовать самые разноплановые экскурсии, в том числе религиозные, искусствоведческие. «Экскурсий для воинствующих атеистов не будет», – отметил он.

Что станет с музеем

Музей Исаакиевского собора переедет на площади на Большой Морской и Думской улицах. Согласно постановлению КИО, на это выделено 2 года, то есть до 2019-го. В частности, будет перевезен маятник Фуко. Пока не произойдет передачи, музей будет управлять деятельностью собора. Сейчас в Исаакиевском соборе и Спасе-на-Крови работают 400 человек, часть сотрудников может ждать сокращение. Также свой пост может покинуть директор музея Николай Буров.

Какие аргументы против передачи храма в пользование Церкви

Самый главный аргумент против передачи собора – экономический. Сейчас в городскую казну весь комплекс Исаакиевский собор приносит 700-800 млн рублей. На эти деньги выплачиваются зарплаты сотрудникам, оплачивается содержание и реконструкция памятника. В случае передачи собора Церкви, вход будет бесплатным, платными останутся подъем на колоннаду и экскурсии, однако эти средства РПЦ будет тратить на содержание собора, за реконструкцию будет платить петербургская казна. При этом, средства, которые будет собирать РПЦ, не будут подотчетны никаким органам, а также не будут облагаться налогами.

Есть сомнения в том, что "церковные" экскурсоводы справятся с тем объемом туристов, которые посещают его сейчас. Как и найдутся ли достаточно квалифицированные специалисты, чтобы сохранять уникальный памятник.

Что считают городские власти и РПЦ о конфликте

В Смольном и представители патриархии стараются избегать слова «конфликт». В частности, такие выводы делают чиновники и юристы Церкви на том основании, что никаких заявок о несогласии в органы власти не поступало. В случае, если они будут, в Смольном созовут специальную комиссию, которая должна будет разрешить конфликт, однако ее решение будет носить рекомендательный характер.

Кто выступает против передачи собора РПЦ

В Законодательном собрании против выступили три фракции – «Яблоко», «Партия Роста», «Справедливая Россия». «Единая Россия» и ЛДПР поддерживают передачу собора. В КПРФ мнения разошлись: например, бизнесмен, депутат Александр Рассудов поддерживает соблюдение закона о реституции, а лидер красной фракции Ольга Ходунова выступает против переезда музея.

В ближайшее время протестная коалиция намерена проводить митинги, депутат Борис Вишневский заявил о намерении пойти в суд.

А какова мировая практика

Она очень разная. Например, во Франции храмы принадлежат государству, но переданы в пользование церквям, в Англии – напротив церкви принадлежат религиозным организациям. А в Германии Кельнский собор не принадлежит ни государству, ни церкви, им владеет организация Кельнского собора.

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Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»