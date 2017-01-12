ЦБ не намерен запрещать биткоин

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не планирует принимать меры по запрету использования биткоина, передает RNS.

«Поскольку биткоин — это частная валюта, выяснилось, что там не все так просто и красиво, как написано в книжках и журналах. Позиция регулятора и ведомства: мы не хотели бы сейчас конкретно что-то запрещать, мы хотели бы понять, как относиться к этому, и исходя из этого выстраивать регуляторную базу», — сказала Скоробогатова в рамках Гайдаровского форума.

В свою очередь член совета директоров группы Альфа-банка Петр Авен считает, что запрещать использование биткоина и других частных валют совершенно бесполезно.

«Если движение невозможно остановить, его нужно возглавить. Бесполезно исключать биткоин. Он будет и будет. Поэтому мне кажется, что у Центрального банка и вообще у любого регулятора проактивная позиция — пытаться понять, что будет происходить. Частные валюты не остановить, их использование не остановить», — подчеркнул Авен.

Ранее сообщалось, что курс биткоина впервые за три года превысил $1000.