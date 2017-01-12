Навальному объяснили, для чего стоит забор возле дачи «генерала ФСБ» на границе России и Финляндии

После опубликования Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального расследования про дом, расположенный в зоне инженерно-технических сооружений на российско-финской границе, силовики дали объяснение. Как следует из полученного ФБК ответа Главной военной прокуратуры, забор с контрольно-следовой полосой, за которым находится участок, вовсе не относится к упомянутым выше инженерно-техническим сооружениям, а призван "защищать от появления диких животных".

Напомним, что в октябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал информацию про дом, построенный на границе России и Финляндии за зоной инженерно-технических сооружений в районе погранперехода Светогорск – Иматра. В частности, на опубликованных ФБК фотографиях видно сооружения, которые могут быть контрольно-следовой полосой границы. Согласно Земельному кодексу, на таких участках строительство частных домов запрещено.

Как следует из выписки из Росреестра, участок площадью в 6,6 тыс. кв. м принадлежит Евгению Козику. Человек с таким же именем, отчеством и фамилией ранее возглавлял пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, потом стал главой пограничной охраны Пограничной службы ФСБ России.

Как сообщил сегодня Навальный на своем сайте, сотрудники ФБК получили ответ от Главной военной прокуратуры, где говорится, что забор на фото не используется в качестве пограничного инженерно-технического сооружения, а предназначен для «воспрепятствования выхода диких животных на автомобильные дороги».

Оппозиционер утверждает, что "ФСБ и Погранслужба не стали убирать дачу, расположенную за забором и контрольно-следовой полосой. Они убрали ... границу". "Они официально уведомили ФБК, что вот этот забор под напряжением, весь утыканный камерами, с табличками «Мины» и пограничной бороной перед ним вообще не имеет отношения к границе. Это просто забор, который ограждает диких животных", – пишет оппозиционер на своем сайте.

Представители ФБК также ждут ответ от прокуратуры Ленобласти.

Отметим, что на границе с Финляндией, к югу от дачи «генерала Козика», «Фонтанка» также нашла два коттеджных поселка. В гости к дачникам – генералам, чиновникам и бизнесменам – можно попасть через пограничный пункт «Торфяновка».