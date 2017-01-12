Кто ответит за базар

Нужно очень внимательно следить за тем, что говоришь. Именно этот тренд становится актуальным для всех госслужащих, которым отныне велено дать ответ за любой пост, который они оставят в социальных сетях.

Весть о появлении на внутреннем сайте Госдумы распоряжения правительства РФ, согласно которому государственные и муниципальные служащие должны сообщать о своих общедоступных высказываниях на личных страницах и в Интернете вообще, моментально разошлась по этому самому Интернету. Сообщить о «своих» местах в Сети слуги народа должны к первому апреля, а те, кто только собирается попасть в их число, обязаны заодно обнаружить все свои следы, оставленные за последние три года.

«Никто никого не ломает через колено»

Авторами инициативы стали депутаты Думы Владимир Бурматов и Андрей Луговой. В то время, как раздаются голоса, обеспокоенные тем, что новая норма может стать способом укротить пользователей, в недостаточной степени проявляющих лояльность к власти, сам Владимир Бурматов уверил в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис], что таким образом будет гораздо легче бороться с «коррупционной составляющей».

– Это обычная стандартная форма сбора информации о государственных служащих. Одна из граф будет подразумевать заполнение информации о тех аккаунтах, которые ведет в Сети тот, кто принимается на государственную службу. В отличие от большинства других стран, мы с моим соавтором не стали включать требование персональных паролей для просмотров личной переписки. Например, в США в 40% не только государственных, но и частных компаний у вас потребуют пароль – там это не считается нарушением privacy. Вы можете отказаться и пойти на работу в компанию, где этого не запрашивают. Для них это абсолютно обычная история, но мы посчитали это избыточным.

Я выносил эту идею как антикоррупционную. Сплошь и рядом мы сталкиваемся в своих расследованиях с тем, что на госслужбу приходят люди, которые до этого консультировали частные компании. Например, были лоббистами в дорожной отрасли, а после этого приходят в региональное правительство, распределяют дорожные фонды. Понятно, что это конфликт интересов. В анкете им нечего указать, но если просматриваешь их профайл, то видно, что на всех тусовках они сплошь и рядом среди лоббистов. За прошлый год у меня было 34 антикоррупционных расследования. Мы засекли нескольких персонажей уровня прежних федеральных замминистров на конфликте интересов, используя открытые данные. Речь шла о 30 миллиардах рублей. Когда будут сданы первые анкеты госслужащих и оценены работодателем, возможно, мы услышим не менее громкие истории.

Если человек поступает на работу, и работодатель хочет изучить его биографию более детально, помимо того, что написано в трудовой книжке, – согласитесь, это резонное желание. И такая возможность появится – в том числе и отнестись к кандидату так, как работодатель посчитает нужным. Если человек поступает на государственную службу, и при этом у него в социальных сетях фотографии, где он в непотребном виде, не очень одетый и не очень трезвый где-нибудь в кустах, один работодатель может признать это не соответствующим должности, а второй скажет, что ему все равно. Это достаточно гибкий инструмент. Здесь никто никого не ломает через колено и ни к чему не обязывает.

Я не очень понимаю, почему вокруг этой темы такой ажиотаж. Если у работодателя возникают вопросы, он должен знать, где на эти вопросы искать ответы. Эта тема коснется очень ограниченного круга лиц, которые поступают на работу, предполагающую и без этого значительное количество ограничений: государственная служба связана с допуском к секретности и многим другим вещам, по сравнению с которыми сведения об аккаунтах являются мелочью.

Это решение не противоречит Конституции, как и другие, принимаемые Госдумой. Оно прошло все юридические проверки. Еще раз скажу, эта практика давно действует в большинстве стран, у нас она представлена в более мягком виде.

«Это будет инструмент точечного использования»

Большие сомнения вызвала принятая инициатива у начальника аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольги Покровской, которая усмотрела в распоряжении правительства признаки механизма возможных репрессий к неугодным.

– Думаю, что норма, о которой мы сегодня говорим, не противоречит Конституции напрямую. Я бы сказала, что это развитие всей этой процедуры, связанной с тем, чтобы ограничить значительное количество граждан – информированных, прошу заметить. Чтобы они даже в нерабочее время не могли высказывать свое мнение о том, что происходит в государстве. По этому поводу уже высказался глава Минтруда Максим Топилин, считающий, что это мягкая форма контроля. Что-то типа: раз вы тут работаете, то ни в коем случае не должны себе позволять в соцсетях. Другое дело, что есть нормы, а есть жизнь. Не всегда законы совпадают с жизнью, далеко не за всеми госслужащими установлен контроль, и многие из них много себе позволяют. Но вот инструмент есть, и по этому поводу можно привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. И все работающие на госслужбе это знают. Естественно, это является ограничением для того, чтобы свободно выражать свое мнение по всем вопросам.

Есть опасения другого рода. Жизнь столкнула меня с ситуацией, когда некие граждане зарегистрировали аккаунт в сомнительной соцсети от моего имени. Я несколько лет потратила, чтобы добиться отмены этой регистрации. Я не знаю, будут ли наказывать чиновников за фейковые аккаунты, но то, что это создаст огромное количество сложных ситуаций, – не сомневаюсь. Нарастающий вал проверок, которые неизвестно, к чему приведут, – очень неприятная вещь. Понятно, что эти проверки будут особенно тщательно проводиться в отношении определенной части людей – чья лояльность находится под сомнением, или кого нужно уволить по каким-то причинам. Думаю, это будет инструмент не всеобщего, а точечного использования. Мы с коллегами уже обсудили эту тему. Не могу сказать, что все страшно волнуются, но определенное беспокойство по этому поводу есть.

«Должен соответствовать»

Одним из тех, кому отныне придется сверять свою жизнь в Сети с общей направляющей, является председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, который не видит в принятой норме ничего плохого и даже не против цензуры.

– Пока у нас в Смольном информации такой не было, но, наверно, это жизнь не осложнит. Есть социальные сети. То, что ты чиновник, обязывает тебя к какому-то сдержанному поведению в том или ином виде. Поэтому соблюдение профессиональной этики нужно отслеживать.

Никто не говорит о цензуре, все говорят об отчете. В этом нет ничего плохого – нужно следить за моральным обликом наших чиновников. Особенно если ты представляешь нашу страну за рубежом.

Мы должны понимать, что мы стараемся приспособиться к активно меняющемуся миру. С учетом той работы, которую делают многие чиновники, нужно в некоторой степени ограничивать в том, что они выкладывают. Я даже не вижу ничего плохого и в цензуре. Если ты идешь на государственную службу, ты должен соответствовать каким-то критериям и стандартам.

«Доблестные органы и без Фейсбука узнают, с кем пьет госслужащий»

В отличие от предыдущего собеседника в эфире [Фонтанки.Офис] член Госизбиркома Дмитрий Краснянский отчитываться за свою интернет-деятельность ни перед кем не должен. О чем и сообщил нам с нескрываемой радостью.

– Это постановление правительства на меня не распространяется, поскольку я не являюсь государственным служащим. На мой взгляд, все это неисполнимо. Прокомментировал госслужащий что-то – должен об этом указать. Посмотрел онлайн кино, написал, что фильм хороший, – тоже должен сообщить. Представьте, как это можно сделать, тем более вспомнить все за три года. Прокомментировать что-то на «Фонтанке.ру» и получить за это огребосов по полной программе, вплоть до увольнения – мне кажется, это не совсем хорошо. Думаю, что это является вмешательством в личную жизнь гражданина, пусть и являющегося государственным служащим. Я думаю, что и без фотографии в Фейсбуке наши доблестные органы узнают, с кем госслужащий пьет и потом подписывает госконтракты.

«Часто принимаю решение не публиковать в Фейсбуке»

Практические выводы для себя уже давно сделал пресс-секретарь Роспотребнадзора Вадим Ампелонский. Главный из них стоит усвоить каждому – нужно следить, что ты говоришь.

– Я как законопослушный гражданин буду исполнять все, что требует законодательство. Требуют с нас отчет – буду отчитываться. Естественно, нужно высказываться с учетом того, что в Сети вас воспринимают и как представителя той организации, где вы работаете. Нужно очень внимательно следить за тем, что ты говоришь. Очень часто я набиваю пост в Фейсбуке, потом смотрю на него и принимаю решение не публиковать – именно с учетом того, что мое мнение будет воспринято не как частное, а как представителя Роспотребнадзора.

Евгений Хакназаров, "Фонтанка.ру"