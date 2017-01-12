Петербург будущего: с ВЗД и кольцевым метро

Урбанисты раздобыли черновик концепции развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2043 года. Планы Смольного раззадорили активистов. И дали провокационный старт для общегородской дискуссии.

Более 100 километров новых линий подземки, сотни километров новых дорог, включая трассу М-7 через Удельный парк, 9 новых развязок только на Обводном канале и почти 30 новых путепроводов через жд-пути. Это лишь малая часть планов Смольного по развитию транспортной сетки города на долгосрочную перспективу. Все дорожные стройки тянут на три триллиона рублей. Пока концепция не стала достоянием общественности, но «Фонтанка» советует ее изучить. Скучно не будет.

Активисты-урбанисты Санкт-Петербурга обсудили Концепцию развития транспортной инфраструктуры города до 2043 года. Документ, на разработку которого ушло два года, еще не попал в открытый доступ (его не найти на сайте Смольного). Раздобыть и изучить концепцию смогли лишь самые активные горожане. На публичных слушаниях ее представил известный общественник, эколог, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. «Спросят, откуда документ? Отвечайте – Карпов всех сдал», – пошутил он.

Концепция транспортного развития Санкт-Петербурга на ближайшие почти 30 лет – талмуд, в который попали все масштабные проекты, совокупная стоимость которых в итоге составит более трёх триллионов рублей (3162 миллиарда, что примерно равно 6-7 годовым бюджетам Петербурга). И, как оценили участники слушаний, «многие из них пока кажутся фантастическими». В документе расписаны все новые транспортные развязки Северной столицы, обозначены дороги и скоростные магистрали, которые будут построены в городе, представлена обновленная схема строительства метро и объясняется, что будет с наземным общественным транспортом.

Концепцию в самом конце 2016 года принял от разработчиков комитет развития транспортной инфраструктуры СПб, тогда же её одобрил общественный совет при КРТИ. На основании концепции будут внесены корректировки в Генплан развития Санкт-Петербурга (публичные слушания по обсуждению Генплана пройдут в феврале, – прим . ред.).

Изучить фантастический город будущего в коворкинг-центр «Точка кипения» (открыт в Петербурге при поддержке Агентства стратегических инициатив) пришли около 60 человек. На экране карта с новой дорожной схемой, утыканная разными обозначениями – новые путепроводы, скоростные магистрали, мосты, подземные и наземные пешеходные переходы, кольцевые развязки, возможные станции подземки, трассировка легкорельсовых трамваев.

«Какие именно объекты волнуют больше всего?» – спросил всех Карпов, который взял на себя роль ведущего. «Трасса М7 через Удельный парк, Орловский тоннель, 9 новых развязок на Обводном канале, реконструкция Сенной площади, проблемы Славянки, Пушкинский район, метро до Пулково…», – выкрикивали общественники-урбанисты.

Но прежде Карпов предложил изучить схему в общем. К карте вышел Дмитрий Баранов, который представился транспортным инженером. Он обратил внимание на то, что в представленной концепции огромное количество фактических ошибок.

«Искать ошибки, как блох ловить, но если учитывать стоимость каждой такой «блохи», то давайте внимательно посмотрим», – подбодрил всех Карпов.

Указан новый съезд с Серного моста на наб. Адмирала Лазарева – а там плотная застройка элитного жилья, скоростная магистраль на левом берегу набережной Невы, а там Обуховская оборона с памятниками культурного наследия – начали перечислять участники обсуждений. В Курортном районе распланировали дороги в зоне, где ещё нет намыва. «Соединить Московский и Финлядский вокзалы железнодорожными путями – это вообще как?», – еще одна ремарка из зала. В итоге «блох» наловили прилично: даже после беглого просмотра схемы активисты нашли около 30 серьезных инфраструктурных просчетов.

Дмитрий Баранов заметил, что над концепцией работали 5 разных разработчиков, которые, видимо, «даже не общались между собой». «Сборная солянка, все в одну кучу собрали без синхронизации», – оценил он документ. Также участники обсуждения отметили, что большинство проектов «кочуют» из Генплана в Генплан. «Как этот документ вообще можно обсуждать? В нем нет общей идеи, свалили в кучу ошметки прошлого!», – подхватили участники слушаний. Карпов пошутил про «коллекцию вытащенных из гробов проектов» и предложил всё-таки разбираться с каждым мероприятием отдельно, начиная с простого вопроса: «ЧЗХ?». Аббревиатуру тут же перевел: Что это? Зачем? Сколько стоит?

Дмитрий Баранов и другие участники предложили анализировать конфликты дорожных проектов с памятниками культуры, зелёными насаждениями, водными объектами и жилой застройкой.

По итогам слушаний решили объединиться в рабочую группу и завалить вице-губернатора Игоря Албина и главу КРТИ Сергея Харлашкина письменными запросами, в которых кроме вопроса «ЧЗХ» будут указаны конкретные фактические ошибки. Прозвучало даже предложение обратиться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило, зачем Смольный оплачивал такой документ.

В пресс-службе КРТИ прокомментировали реакцию общественников. Представители комитета подчеркивают, что участники слушаний чиновников официально не приглашали на слушания и не обращались в комитет, никаких документов, связанных с концепцией, не запрашивали.

«Мы не знаем, какой именно вариант обсуждали горожане. Эти материалы еще не согласованы окончательно. Если у активистов возникли вопросы, то мы всегда готовы их обсуждать и вместе работать над документом. Важно отметить, что материалы концепции являются лишь исходными данными для разработки транспортного раздела нового Генерального плана», – позиция пресс-службы КРТИ.

Пока активисты готовы спорить со Смольным, жителям Санкт-Петербурга «Фонтанка» советует самостоятельно изучить концепцию развития транспортной инфраструктуры, чтобы понимать, как может измениться жизнь каждого городского района. Перечислить все пункты документа, который в сеть выложили активисты, просто невозможно.

Ознакомиться с ним можно здесь.

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Пока же «Фонтанка» предлагает начать с некоторых пунктов концепции, которые горожане обсуждают не первый год. В первую очередь, – строительство новых веток метро. И планы у Смольного опять изменились.

Подземка

Большая часть станций запланированных до 2022 года строится или частично строится.

До 2022 года планируется продолжение строительства 4-ой линии – станции "Театральная" и "Горный институт". 3-я линия подземки прирастет станциями "Новокрестовская", "улица Савушкина" и "Зоопарк" ( пересечение Богатырского проспекта и ул. Туристской), где уже не будет никакого зоопарка. Предусмотрено соединение с 5-ой линией на станции Шуваловский проспект. Сама 5-ая линия подземки продолжится на юге со станциями "Бухарестская", "Международная", "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Южная". На севере – до станции "Шуваловский проспект".

В концепции обещано строительство Красносельско-Калининской линии на участке от станции "Обводный канал" до станции "Казаковская" с промежуточными станциями "Боровая", "Московские ворота", "Броневская", "Кировский завод", а также участок от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" (включая депо "Красносельское"). Общая протяженность подземки до 2022 года увеличится на 32 километра.

Во вторую очередь (срок строительства до 2028 года) попало продолжение 1-ой линии до станции "Ульянка" (и далее до пересечения проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова. Ранее в предварительной схеме КРТИ, которая находилась в стадии разработки, эти планы были отнесены на период до 2038 года. Исключительно в качестве альтернативы и с массой оговорок рассматривается строительство станции метро в аэропорт Пулково.

Планы по продолжению Красносельско-Калининской линии у разработчиков концепции такие: на север от станции "Обводный канала" до станции Ручьи с промежуточными станциями "Пискаревка", "Бестужевская", "Полюстровский проспект", "Смольный", "Суворовская", "Знаменская", "Лиговский проспект", а также от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна". 4-ая линия продолжится на юге станциями "Кудрово" и "Новосаратовка".

До 2028 года планируется строительство кольцевой линии на участке от станции Горный институт до станции Лесная с промежуточными станциями "Василеостровская", "Спортивная", "Петроградская", "Кантемировская". Здесь (как и с "Кудрово") видны расхождения по датам с предварительной смольнинской схемой, где на эти работы отводится не 11, а 21 год. Общая протяженность второй очереди – 31 километр.

В третьей очереди строительства – до 2038 года – делается упор на 4- и 5-ую линии подземки. Так, 4-ая продолжится от станции "Горный институт" до станции "Лахта" с промежуточными станциями "Морской фасад" и "Новокрестовская" (предусмотрено и строительство депо). 5-ая линия – от станции "Шуваловский проспект" до станции "Коломяжская" со станциями "Каменка" и "Магистраль №31".

Обещают власти окончание строительства Кольцевой линии со станциями Арсенальная, площадь Калинина, Полюстровский проспект, Большеохотнинская, Ладожская, Дальневосточный проспект, пл. Бехтерева, Волковская, железнодорожная станция Боровая, Фрунзенская, Нарвская и Двинская.

Заявлено строительство новой линии от станции "Двинская" до станции "Янино" со станциями "пл.Репина", "Театральная", "Михайловская", "Суворовская" (пересечение Суворовского проспекта и Кирочной улицы), "Большеохтинская", пересечение пр. Энергетиков и ул. Якорной, пересечение Индустриального пр. и пр. Косыгина. Третья очередь самая масштабная – 67 километров, и в целом соответствует 4 очереди предварительной схемы КРТИ, где учтены планы до 2048 года.

Из-за перегрузки действующих станций власти города обещают построить вторые эскалаторы на "Нарвской", "Балтийской", "Чернышевской", "Петроградской", "Пионерской", "пр. Просвещения", "Василеостровской" и "Ладожской".

Выделенки

С 2017 до 2022 года, судя по концепции, выделенки для автобусов и троллейбусов появятся на 14-ти улицах. В частности, на пр. Ветеранов, улице Глинки, 8-9 линия В.О.

Скоростные магистрали

Таких дорог в концепции около 30, включая строительство ВСД – широтной скоростной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая и Золина.

Правда в концепции в качестве первой очереди указан участок от Энергетиков до Мурманского шоссе со сроками 2017-2022 годы. Строительство магистрали на участке ЗСД до Глухоозерского шоссе, с которого планировали начинать ранее – 2023-2028 годы. Третья очередь - от Глухоозерского шоссе до пр. Энергетиков с мостом через Неву. Сроки – до 2028 года. "Фонтанка" запросила КРТИ о том, с чем связан перенос участка от ЗСД на вторую очередь, если он действительно произошел.

Пока непонятно как, но на к радости автомобилистов планируется расширение Приморского шоссе. Запланирована реконструкция шоссе на участке от Планерной и Приморского шоссе. Разгрузить планируют и мост Александра Невского. В концепции это назвали «формирование магистрали непрерывного движения на левом берегу Невы от моста Александра Невского до Володарского моста".

Центр Санкт-Петербурга

В концепции снова появился Орловский тоннель. Строительство Орловского тоннеля, если верить ей, начнется в 2039 году.

Корректировке дорожной сети в центре посвящено 15 пунктов. Один из самых важных проектов - строительство наб. Макарова. Проект разбили на три этапа. Первая очередь – участок от набережной реки Смоленки до транспортной связи через Серный остров с мостом через реку Смоленку (2017-2028 годы).

С 2039 года запланировано строительство набережной левого берега р. М.Невки от Мало-Петровского моста до Кантемировского моста со строительством тоннеля. Чуть раньше – с 2023 года – строительство продолжения Варшавской улицы от Северного железнодорожного полукольца до наб. Обводного канала.

В КРТИ подчеркивают, что Концепция развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – это лишь документ, который определяет параметры развития Петербурга и это именно те данные, которые будут переданы для корректировки Генплана. На обсуждение документа у петербуржцев будет месяца – главное это сделать до включения спорных проектов в Генплан развития Северной столицы.

Катерина Кураева, «Фонтанка.ру»