Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили

В Петербурге вечером 12 января ликвидировали крупный пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке. В тушении участвовали 90 человек.

Пожар в доме 2 на улице Воскова потушили в 18:02, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, сигнал о происшествии поступил сегодня в 16:00. Вскоре пожару присвоили повышенный номер 1-бис. Горели перекрытия между 1 и 2 этажом на площади 50 квадратных метров. На месте работали 90 человек и 21 единица техники.