Петербуржец вернул 215 тысяч своим детям, чтобы не ездить в транспорте

Нежелание ездить в общественном транспорте заставило петербуржца погасить долги по алиментам. Мужчина, воодушевленный перспективой остаться без прав на управление автомобилем, вернул 215 тысяч рублей сыну и дочери.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу, 39-летний отец 6-летней девочки и 5-летнего мальчика живет в Красносельском районе. Мужчина задолжал 215 тысяч рублей на содержание детей, однако возвращать деньги не торопился. Ограничение права на выезд из России и запрет на регистрационные действия с недвижимостью оказали на нерадивого отца нулевой эффект.

Только получив ограничение в праве управления автомобилем, петербуржец поспешил в банк и выплатил 97 тысяч рублей дочери и 118 тысяч рублей сыну.