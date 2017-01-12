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12.01.2017 18:28
3 Комментариев

«Подорожник» обогнал контролеров в развитии

Перевозчики просят сообщать о конфликтах с кондукторами общественного транспорта Петербурга. Всё чаще оплативших проезд пассажиров просят покинуть троллейбус или автобус.
«Подорожник» обогнал контролеров в развитии
Ирина Кузнецова/Интерпресс

С начала года в Петербурге заработали новые виды билетов: 90-минутный, суточный, а также студенческие, которые работают как в метро, так и в наземных видах общественного транспорта. Единый проездной на сутки стоит 180 рублей, на 7 суток – 680 рублей, на полтора часа – 70 рублей. Конкурс на развитие Системы электронного контроля оплаты проезда проводил комитет по информатизации и связи, подрядчиком было выбрано СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Стоимость контракта составила 16,2 млн рублей.

Петербуржец Егор может назвать себя пионером по использованию «Подорожника» в качестве единого суточного проездного билета. А на долю первопроходцев всегда выпадают трудности. «На устройстве контроля на турникете карточка "пробивается" успешно, загорается зеленый сигнал. Однако при ручном контроле валидатором устройство зажигает красный сигнал и пишет, что "не соответствует тип транспорта", хотя билет-то единый на все виды, и тайм-аут есть только для метро длительностью 30 минут, все остальное – не ограничено», – рассказал Егор нашему изданию.

30-минутный интервал, в течение которого повторно нельзя использовать суточный  проездной билет, действительно распространяется на метро (для месячных билетов он составляет 10 минут). По словам читателя, проблемы у него возникли на 130-м автобусном маршруте, 37-м и 31-м троллейбусных и 60-м трамвайном. Успешно он проехал только на 165-м автобусе, то есть 3 из 4 поездок окончились неудачно. «Кондуктор, естественно, ничего слышать не желает и просит на выход, возникают конфликтные ситуации», – уточняет собеседник «Фонтанки».

Аналогичную историю описывает транспортный блогер Михаил Кобяков. «Вчера в трамвае-"сотке" приложил "Подорожник" с 90-минутниками к валидатору на поручне, – рассказывает «любитель транспорта», как он себя называет. – Кондукторша проверила своим ручным валидатором и попросила снова приложить. Приложил. Повторное приложение показал ручной валидатор. Она проверила опять своим и говорит: «Не тот вид транспорта».

В комитете по транспорту о таких случаях знают, но утверждают, что они не носят массового характера. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, перевозчики должны были модифицировать бортовое оборудование, а также ручные валидаторы для того, чтобы они считывали  информацию с новых видов проездных. Это было сделано, однако в начале года выяснилось, что не везде новое программное обеспечение работает корректно. Специалисты комитета переписали скрипты и разослали всем перевозчикам. В «Пассажиравтотрансе» жалоб  от пассажиров не получали и просят сообщать обо всех подобных случаях через сайт предприятия.

СПбГУП «Организатор перевозок» тоже оказалось в курсе ситуации. «Тут уже задача перевозчиков известить всех своих кондукторов, что может быть подобный сбой (при предъявлении действующего суточного билета ручной валидатор-контролёр кондуктора не сможет считать информацию о билете), – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. -  К сожалению, видимо, данная работа с кондукторами в транспортных парках была проведена недостаточно оперативно». Проблема действительно упирается в те инструкции, которые получают кондукторы и контролеры. Ведь, по идее, они должны ориентироваться именно на показатели собственной аппаратуры – хотя достаточно повторно приложить билет к валидатору, чтобы на поручне загорелся кружок в знак того, что проезд уже оплачен.

На интернет-форумах зачастую высказывается идея о том, что использование ручных валидаторов – рудимент эпохи талончиков и компостеров; мол, если уж потратились на электронику внутри автобусов, незачем дергать пассажиров лишний раз. Отдельное негодование у противников ручного контроля вызывают ситуации, когда кондуктор явно видел зеленую стрелку на стационарном валидаторе, но тут же требует предъявить билет для новой проверки. Наиболее принципиальные связывают это с неким «планом по проверкам», который должен выполнить кондуктор, и  даже готовы отстаивать свое право не лезть лишний раз в карман, рискуя своим расписанием и здоровьем. Подобный инцидент заснял в автобусе корреспондент «Фонтанки» – правда, в данном случае кондуктора поддержали другие пассажиры.

Согласно Правилам пользования наземным пассажирским транспортом, кондуктор – должностное лицо, уполномоченное, кроме прочего, контролировать правильность оплаты проезда. Он также руководствуется должностной инструкцией, где и предусмотрено использование ручного контролера. Так что с формальной точки зрения их проверки обоснованны. «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» заявили «Фонтанке» об отсутствии какого-то количественного плана потревоженных пассажиров или ссаженных «зайцев». При этом в ГЭТ отметили, что оценка работы кондукторов зависит от количества перевезенных пассажиров в целом и числа оплативших проезд. Так что некоторая личная заинтересованность у людей с валидаторами наперевес все-таки есть. Однако у их активности есть и более объективная причина. Они должны проверять обоснованность использования проездных документов. В первую очередь речь о том, чтобы по льготным билетам не ездили люди, которые прав на эти льготы не имеют. Этим можно объяснить ситуации, когда кондуктор протягивает свой валидатор сразу после того, как вы у него на глазах «приложились» к стационарному.

Тем не менее перекрестная система оплаты не позволяет снять правовую коллизию, с которой сталкиваются добросовестные пассажиры при неисправности техники – даже если ответственные ведомства все понимают. «Мы считаем, что неисправность или некорректная работа (неправильная прошивка) ручного валидатора-контролера не является основанием для высаживания пассажира или задержки рейса, – говорит пресс-секретарь СПбГУП «Организатор перевозок» Роман Агапитов. – Если проездной билет был корректно зарегистрирован в стационарной системе (на валидаторе на поручне загорелся сигнал "зелёная стрелка"), то пассажир может продолжать следовать по маршруту. В случае конфликтных ситуаций с кондукторами просим оставлять обращения или претензии в информационно-справочной службе "Организатора перевозок" по телефону 576-55-55 или заполнив форму на сайте http://orgp.spb.ru/treatment/ В данном случае надо запомнить маршрут и бортовой номер (или госномер) транспортного средства, а также приблизительное время инцидента».

«Если пассажир уже оплатил проезд, а с него требуют новой оплаты наличными или отправляют на выход, права человека, безусловно, нарушены, – говорит юрист Алексей Койтов. – Проблема в том, что возможностей для отстаивания своих прав на месте у пассажира фактически нет, так уж выстроена эта система. В суд по таким делам никто тоже бегать не готов. Лучший вариант – хотя он тоже появляется постфактум – направить обращение в Роспотребнадзор. Это ведомство может выставить предписание перевозчику, особенно если накопит большой пул аналогичных жалоб».

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
Папазол
12 января 2017 г. 19:22
Плачу наличными — отлично!
nuga
12 января 2017 г. 18:56
Указанные маршруты троллейбусов и автобусов,где валидатор не пропускает,давно известны и без всякого Подорожника.Лично ездила разбиратся в депо,когда по только что купленному проездному меня не пропускали,сказав ,что истек срок.Это было 3-4 года назад,ничего не поменялось.Депо на Ленинском проспекте.
Gnider
12 января 2017 г. 18:55
Обычные недоработки ПО. Не простестировали полностью до введения. А кондукторы это рудимент да
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