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14.01.2017 12:21
41 Комментариев

Заплати полиции и бери такси в Пулково

Теперь и на допросах закреплено, отчего в Пулково никогда нет порядка с таксистами. Хотя и раньше мало кто сомневался в покровительстве полиции. Даже для наведения типичной бизнес-логики потребовалась ФСБ.
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Илья Выдревич/Интерпресс

Северо-Западный следственный комитет на транспорте 13 января уведомил бывшего подполковника полиции, еще недавно служившего в линейном отделении Пулково, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему вменяются злоупотребления, а проще говоря – поборы с таксистов. Еще полторы недели, и он бы вновь вернулся на должность. Ведь пару раз он уже сидел в камере, а ему возвращали погоны. Но все же эта новость о том, что как при советской власти, так и в буржуазном Петербурге никто пока не мог навести элементарный порядок в оказании простой услуги пассажирам аэропорта.

«В Пулково постоянно стоят мрачного вида мужики и крутят ключами. Мне избиратели жалуются на нелегальных перевозчиков» – это публичное заявление о такси Пулково сделано депутатом петербургского ЗакСа Алексеем Макаровым в ноябре прошлого года на слушаниях в парламенте по поводу новых законопроектов по перевозчикам.

Но эту фразу можно было произнести еще в середине 70-х годов прошлого столетия, после открытия в Ленинграде аэровокзала. А после того, как россияне начали массово вылетать за границу начиная с 90-х годов и тем более после возведения долгожданного международного Пулково-2, большинство пассажиров задавало риторический вопрос: почему во всем мире понятная схема с такси при выходе из самолета, а в культурной столице – мрачного вида?

Похоже, причину этого нашел Северо-Западный следственный комитет на транспорте в первый рабочий день, 9 января 2017 года, возбудив уголовное дело по части первой статьи 286 УК – «Превышение должностных полномочий». К тому же в отношении 52-летнего Сергея Ратушного. Вот тут надо точно напомнить, что это не просто недавно уволенный заместитель начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела транспортной полиции в Пулково.

Буквально только что «Фонтанка» сообщила, как он восстанавливается в рядах МВД, подав иск к транспортной полиции в Смольнинский суд Петербурга. Также «Фонтанка» узнала об удивительной карьере подполковника, за которую он дважды находился под следствием (за хранение взрывчатки и грабеж), трижды был уволен и дважды ему возвращали погоны. Что касается перипетий суда, то 8 января этого года, когда неожиданно скончался начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергей Кострыкин, ведомство имело отвратительную характеристику на него, а 9 января суд был отложен до 24 января с формулировкой «подготовка к мировому соглашению». То есть позиция вдруг изменилась.

Само постановление о возбуждении уголовного дела фактически отвечает на вопрос депутата Макарова, с которого и начался наш текст. «…До 26 сентября 2016 года (день увольнения Ратушного. – Ред.) на систематической основе получал лично либо через посредников денежные средства от лиц, занимающихся на территории аэропорта Пулково деятельностью в качестве водителей такси… чем была подорвана вера граждан в приоритет соблюдения закона государством».

Истории этого безверия много десятилетий, но о безоговорочном наведении порядка в аэропорту «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) заявили еще в мае 2011 года. Новая схема организации таксомоторных услуг предусматривала единого диспетчера – ЗАО «УК Такси Пулково», которая тогда еще распределяла заказы со стоек между представителями пятнадцати крупнейших легальных перевозчиков. После открытия нового терминала должна была включиться схема: либо по персональному выбору пассажира, либо в порядке живой очереди, если пассажиру все равно, на чем ехать. Перевозчиков, которые не сотрудничали с ЗАО, не допускали в 50-метровую зону безопасности.

Но плохо в «Воздушных воротах» знали таксистов. Так, одним из учредителей ЗАО была таксомоторная компания «6000000» Алексея Эвентова. В 2015 году это ЗАО будто бы случайно уличили в несправедливом распределении заказа. Программное обеспечение, как утверждали в «ВВСС», по умолчанию предпочитало «6000000», и это такси получало большинство заказов.

А в начале 2015-го был создан почти двойник ЗАО – ООО «УК Такси Пулково». Его возглавил бывший сотрудник Красногвардейского УМВД Игорь Федоров. Пришествие новой УК совпало с назначением на должность главы по экономической безопасности аэропорта Виктора Колпикова – бывшего начальника того же Красногвардейского УМВД, впоследствии покончившего с собой.

В конце 2015-го «ВВСС» в одностороннем порядке расторгло договор с неугодным ЗАО и отдало распределение заказов такси молодому ООО. Эвентов был недоволен и даже въезжал в Пулково на броневике за своими будками и шлагбаумами. А после, в ответ на неприветливость новых хозяев пулковского рынка извозчиков, достал пистолет.

Официально схема такси в Пулково на данный момент вроде представляет отработанный механизм. Управляющая компания заведует стойками заказа, принимает пассажиров, распределяет их между автомобилями тридцати с лишним таксомоторных компаний и устанавливает тарифы. Например, из Пулково в центр – 1050 рублей комфорт-классом.

На деле это не работает.

Звонок в «6000000»:

– Тем же маршрутом и тем же комфортом – 750, – отвечает диспетчер.

– А на сайте Пулково указано…

– Перестаньте. Прилетаете, забираете багаж, звоните, через 3 – 5 минут наша машина у ваших ног.

– И ее пропустят без очереди?

– П-ф-ф. Конечно. Причину не знаю, но одно могу сказать точно: стойки заказа такси в Пулково часто летающие пассажиры уже давно обходят стороной.

Звонок в «068»:

– В центр – 780 рублей при заказе у нас. Машинка будет подана в течение пяти минут.

Теперь вернемся к ценообразованию через материалы уголовного дела в отношении подполковника Ратушного: «…ежемесячно с 5 тысяч до 30 тысяч рублей с водителя такси…» По данным «Фонтанки», это мнение Северо-Западного следственного комитета основано на показаниях самих таксистов. Кстати, о Ратушном никто еще не забыл в аэропорту. Многие знают два "Лендкрузера". Его с номерами «002» и его супруги с госзнаком «004». Также все знают его характер.

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Недаром в старой характеристике отмечены «вспышки гнева», замеченные нами на autochmo.ru, а следователем во фразе «путем принуждения таксистов». Еще Ратушный – спортсмен. Он в отличной физической форме. Заодно дружит с депутатом Госдумы Николаем Валуевым, который иногда, как видный парламентарий, отзывается на его просьбы.

По информации «Фонтанки», оперативное сопровождение этого дела ведет отдел «М» (контроль за правоохранительными органами) УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Действительно, учитывая, что за десятилетия никак не навести порядок в среде таксистов возле аэропорта, пора уже заниматься этим госбезопасности.

Вспоминается советский еще анекдот, когда работяга говорит министру: «Если ты все можешь, сделай так, чтобы бутылка водки удобно открывалась». При данной новости «Фонтанка» предлагает свою версию: «Петербуржец в аэропорту встречает старого знакомого и говорит: «Владимир Владимирович, ты же все можешь. Сделай так, чтобы такси удобно заработало».

Евгений Вышенков, Александр Ермаков,

"Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (41)
hurien
14 января 2017 г. 14:52
pavel-spb: А кто в Мариинке крышует? Наценка 500%.
westdm
14 января 2017 г. 14:44
YUM: 5000 до пушкина с аэропорта можно отдать только будучи сильно пьяным и на утро думать что ты их потерял, или вообще не считать деньги.....и тем более местный который пользуется авто и знает расстояния от аэропорта и до пушкина, а если ты не местный то ничего не мешает до поездки оценить расстояние от аэропорта до нужного тебе места и примерно прикинуть сколько это должно стоить.
ptr78
14 января 2017 г. 14:42
ЗАО "МВД"
ФИНЭК
14 января 2017 г. 14:38
kakwo:
пусть и за 500 метров.
Так там есть бесплатная парковка. Под знаками ставят те, кому идти лень и жмоты.
рейс и т.д.задержали
Всегда можно созвониться.
а если багаж
Багаж получать встречающих не пускают, на тележке вещи можно довести.
Батарейкин
14 января 2017 г. 14:36
А когда до вокзалов доберутся всякие "Управления"М"? Там тоже мрачные мужики в бесчисленных кол-вах, хватая за руки, предлагают "быстро и недорого отвезти в любой район города на "иномарке".
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