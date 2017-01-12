Заплати полиции и бери такси в Пулково

Теперь и на допросах закреплено, отчего в Пулково никогда нет порядка с таксистами. Хотя и раньше мало кто сомневался в покровительстве полиции. Даже для наведения типичной бизнес-логики потребовалась ФСБ.

Северо-Западный следственный комитет на транспорте 13 января уведомил бывшего подполковника полиции, еще недавно служившего в линейном отделении Пулково, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему вменяются злоупотребления, а проще говоря – поборы с таксистов. Еще полторы недели, и он бы вновь вернулся на должность. Ведь пару раз он уже сидел в камере, а ему возвращали погоны. Но все же эта новость о том, что как при советской власти, так и в буржуазном Петербурге никто пока не мог навести элементарный порядок в оказании простой услуги пассажирам аэропорта.

«В Пулково постоянно стоят мрачного вида мужики и крутят ключами. Мне избиратели жалуются на нелегальных перевозчиков» – это публичное заявление о такси Пулково сделано депутатом петербургского ЗакСа Алексеем Макаровым в ноябре прошлого года на слушаниях в парламенте по поводу новых законопроектов по перевозчикам.

Но эту фразу можно было произнести еще в середине 70-х годов прошлого столетия, после открытия в Ленинграде аэровокзала. А после того, как россияне начали массово вылетать за границу начиная с 90-х годов и тем более после возведения долгожданного международного Пулково-2, большинство пассажиров задавало риторический вопрос: почему во всем мире понятная схема с такси при выходе из самолета, а в культурной столице – мрачного вида?

Похоже, причину этого нашел Северо-Западный следственный комитет на транспорте в первый рабочий день, 9 января 2017 года, возбудив уголовное дело по части первой статьи 286 УК – «Превышение должностных полномочий». К тому же в отношении 52-летнего Сергея Ратушного. Вот тут надо точно напомнить, что это не просто недавно уволенный заместитель начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела транспортной полиции в Пулково.

Буквально только что «Фонтанка» сообщила, как он восстанавливаетс я в рядах МВД, подав иск к транспортной полиции в Смольнинский суд Петербурга. Также «Фонтанка» узнала об удивительной карьере подполковника, за которую он дважды находился под следствием (за хранение взрывчатки и грабеж), трижды был уволен и дважды ему возвращали погоны. Что касается перипетий суда, то 8 января этого года, когда неожиданно скончался начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергей Кострыкин, ведомство имело отвратительную характеристику на него, а 9 января суд был отложен до 24 января с формулировкой «подготовка к мировому соглашению». То есть позиция вдруг изменилась.

Само постановление о возбуждении уголовного дела фактически отвечает на вопрос депутата Макарова, с которого и начался наш текст. «…До 26 сентября 2016 года (день увольнения Ратушного. – Ред.) на систематической основе получал лично либо через посредников денежные средства от лиц, занимающихся на территории аэропорта Пулково деятельностью в качестве водителей такси… чем была подорвана вера граждан в приоритет соблюдения закона государством».

Истории этого безверия много десятилетий, но о безоговорочном наведении порядка в аэропорту «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) заявили еще в мае 2011 года. Новая схема организации таксомоторных услуг предусматривала единого диспетчера – ЗАО «УК Такси Пулково», которая тогда еще распределяла заказы со стоек между представителями пятнадцати крупнейших легальных перевозчиков. После открытия нового терминала должна была включиться схема: либо по персональному выбору пассажира, либо в порядке живой очереди, если пассажиру все равно, на чем ехать. Перевозчиков, которые не сотрудничали с ЗАО, не допускали в 50-метровую зону безопасности.

Но плохо в «Воздушных воротах» знали таксистов. Так, одним из учредителей ЗАО была таксомоторная компания «6000000» Алексея Эвентова. В 2015 году это ЗАО будто бы случайно уличили в несправедливом распределении заказа. Программное обеспечение, как утверждали в «ВВСС», по умолчанию предпочитало «6000000», и это такси получало большинство заказов.

А в начале 2015-го был создан почти двойник ЗАО – ООО «УК Такси Пулково». Его возглавил бывший сотрудник Красногвардейско го УМВД Игорь Федоров. Пришествие новой УК совпало с назначением на должность главы по экономической безопасности аэропорта Виктора Колпикова – бывшего начальника того же Красногвардейско го УМВД, впоследствии покончившего с собой.

В конце 2015-го «ВВСС» в одностороннем порядке расторгло договор с неугодным ЗАО и отдало распределение заказов такси молодому ООО . Эвентов был недоволен и даже въезжал в Пулково на броневике за своими будками и шлагбаумами. А после, в ответ на неприветливость новых хозяев пулковского рынка извозчиков, достал пистолет.

Официально схема такси в Пулково на данный момент вроде представляет отработанный механизм. Управляющая компания заведует стойками заказа, принимает пассажиров, распределяет их между автомобилями тридцати с лишним таксомоторных компаний и устанавливает тарифы. Например, из Пулково в центр – 1050 рублей комфорт-классом.

На деле это не работает.

Звонок в «6000000»:

– Тем же маршрутом и тем же комфортом – 750, – отвечает диспетчер.

– А на сайте Пулково указано…

– Перестаньте. Прилетаете, забираете багаж, звоните, через 3 – 5 минут наша машина у ваших ног.

– И ее пропустят без очереди?

– П-ф-ф. Конечно. Причину не знаю, но одно могу сказать точно: стойки заказа такси в Пулково часто летающие пассажиры уже давно обходят стороной.

Звонок в «068»:

– В центр – 780 рублей при заказе у нас. Машинка будет подана в течение пяти минут.

Теперь вернемся к ценообразованию через материалы уголовного дела в отношении подполковника Ратушного: «…ежемесячно с 5 тысяч до 30 тысяч рублей с водителя такси…» По данным «Фонтанки», это мнение Северо-Западного следственного комитета основано на показаниях самих таксистов. Кстати, о Ратушном никто еще не забыл в аэропорту. Многие знают два "Лендкрузера". Его с номерами «002» и его супруги с госзнаком «004». Также все знают его характер.

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Недаром в старой характеристике отмечены «вспышки гнева», замеченные нами на autochmo.ru, а следователем во фразе «путем принуждения таксистов». Еще Ратушный – спортсмен. Он в отличной физической форме. Заодно дружит с депутатом Госдумы Николаем Валуевым, который иногда, как видный парламентарий, отзывается на его просьбы.

По информации «Фонтанки», оперативное сопровождение этого дела ведет отдел «М» (контроль за правоохранительн ыми органами) УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Действительно, учитывая, что за десятилетия никак не навести порядок в среде таксистов возле аэропорта, пора уже заниматься этим госбезопасности.

Вспоминается советский еще анекдот, когда работяга говорит министру: «Если ты все можешь, сделай так, чтобы бутылка водки удобно открывалась». При данной новости «Фонтанка» предлагает свою версию: «Петербуржец в аэропорту встречает старого знакомого и говорит: «Владимир Владимирович, ты же все можешь. Сделай так, чтобы такси удобно заработало».

Евгений Вышенков, Александр Ермаков,

"Фонтанка.ру"