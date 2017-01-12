СК проверяет информацию о заблудившихся в лесах под Томском школьниках

Следственные органы СК России по Томской области проводят проверку сообщений СМИ о том, что 12 января в поселке Кисловка заблудились 10 учеников. Об этом сообщается на сайте СУ СК региона.

По данным СМИ, 12 января 2017 года ученики четвертого класса заблудились во время урока физкультуры. Они были найдены спустя шесть часов.

«Следователи следственного отдела по Томскому району приступили к выяснению обстоятельств, изложенных в средстве массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе СК.

Как сообщает ТАСС, дети вышли на лыжню с учителем физкультуры. Вечером их вывезли из леса на снегоходах местные жители и сотрудники МЧС. Все ученики были госпитализированы, состояние шестерых из них оценивается как средней степени тяжести, стабильное.