Источник: Минобороны возобновило полеты Ту-154 после катастрофы в Сочи

Полеты Ту-154 Минобороны РФ возобновлены с 9 января 2017 года без ограничений. Об этом "Фонтанке" сообщил источник в ВКС РФ.

Ограничение на эксплуатацию воздушных судов этого типа было введено после катастрофы военного Ту-154, вылетавшего в Сирию из Сочи 25 декабря 2016 года. По официальным данным, после взлета самолет находился в воздухе около 70 секунд, после чего упал в Черное море. Обломки были обнаружены в 1,5 км от берега.

В начале расследования комиссия рассматривала несколько версий причин произошедшего. По одной из них, мог случиться отказ техники. До выяснения причин в Минобороны РФ ввели запрет на эксплуатацию самолетов Ту-154. Снятие запрета может косвенно указывать на то, что версия отказа техники не подтвердилась.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что катастрофа произошла из-за ошибки летчиков, которые сразу после взлета убрали закрылки вместо шасси. Из-за этого самолет мог выйти на закритические углы атаки, а крыло – потерять подъемную силу. В Минобороны РФ официально эту информацию не подтвердили и призвали не делать выводов до окончания официального расследования.