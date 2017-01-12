«Почта России» назвала точный адрес Ильи Муромца

«Почта России» и Театр-музей Ильи Муромца объявили точный адрес богатыря. Отмечается, что «Почта России» и находящийся на территории города Мурома Владимирской области музей объявили конкурс для детей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского главпочтамта.

«Чтобы принять участие в конкурсе, надо послать письмо-открытку Илье Муромцу с 12 по 31 января 2017 года. Авторам лучших посланий дадут бесплатные билеты на представления с участием Ильи Муромца и других былинных богатырей и другие подарки», — сообщили в пресс-службе.

В связи с объявлением конкурса «Почта России» напомнила адрес, по которому нужно писать легендарному богатырю.

«Письма-открытки надо присылать по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», — пояснили в ведомстве.

Ранее сотрудники украинских ведомств изменили в «Википедии» место рождения русского богатыря Ильи Муромца.

Отмечается, что «весь декабрь» в статье о русском богатыре в украинском военном ведомстве доказывали «приоритетность» версии происхождения Ильи Муромца из села под украинским городом Черниговом, всего суммарно было внесено около полутора десятков правок.