На Исполкомской из-за прорыва трубы провалился асфальт

В Петербурге вечером 12 января на Исполкомской улице прорвало трубу с горячей водой. Из-за разлива кипятка провалился асфальт у пешеходного перехода на углу с Конной улицей. До утра 13 января остались десять жилых домов будут отапливаться по пониженным параметрам.

Трубу с горячей водой прорвало у дома 5. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Петербурга», сигнал о происшествии поступил в 16:00. Трубу диаметром 250 мм будут чинить до четырех утра. Из-за этого в 10 жилых домах и шести производственных зданиях отопление подается по пониженным параметрам.

В результате инцидента никто не пострадал.