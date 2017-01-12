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ЖКХ
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12.01.2017 17:51

На Исполкомской из-за прорыва трубы провалился асфальт

В Петербурге вечером 12 января на Исполкомской улице прорвало трубу с горячей водой. Из-за разлива кипятка провалился асфальт у пешеходного перехода на углу с Конной улицей. До утра 13 января остались десять жилых домов будут отапливаться по пониженным параметрам.

Трубу с горячей водой прорвало у дома 5. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Петербурга», сигнал о происшествии поступил в 16:00. Трубу диаметром 250 мм будут чинить до четырех утра. Из-за этого в 10 жилых домах и шести производственных зданиях отопление подается по пониженным параметрам.

В результате инцидента никто не пострадал.

 

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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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