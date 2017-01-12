Навальный потребовал взыскать с судьи по делу «Кировлеса» компенсацию в 3,4 млн рублей

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал взыскать 3,4 млн руб., которые ему в качестве компенсации присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), с судьи по делу «Кировлеса». Об этом он написал в своем блоге.

По словам Навального, Минюст России выплатил ему эти деньги из российского бюджета, оппозиционер считает, что это «плохо».

«То есть, грубо говоря, с каждого гражданина РФ содрали 2 копейки, чтобы заплатить за неправосудное решение судьи Блинова», — отметил он.

По его словам, согласно законодательству, Россия имеет право потребовать деньги с того лица, «из-за которого ее штрафанул» ЕСПЧ.

«Поэтому мы со 100% железными юридическими основаниями потребовали, чтобы деньги, выплаченные мне, — эти 3,4 миллиона рублей — были взысканы с судьи Блинова», — написал он.

В конце ноября Навальный сообщил о перечислении компенсации, присужденной ЕСПЧ.