СМИ: Автор «компромата» на Трампа работал с Литвиненко

Экс-сотрудник разведывательных служб Великобритании Кристофер Стил, которого СМИ назвали автором «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа, некоторое время работал с бывшим сотрудником ФСБ, отравленным в Лондоне в 2006 году, Александром Литвиненко. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на информированные источники.

Как сообщают источники издания, Стил является уважаемым «экспертом по Кремлю», который занимался Россией почти 20 лет.

«Он еще там [в MI6] работал, когда возникла ситуация с Литвиненко. Я думаю, что он был как раз одним из тех, кто работал с Литвиненко», — рассказал один из источников.

Также The Times уточняет, что вдове экс-агента ФСБ Марине Литвиненко незнакома фамилия Стила. Вместе с тем издание добавляет, что вдова может не знать эту фамилию, потому что при общении с ее мужем Стил мог пользоваться другим именем.

Один из источников газеты охарактеризовал Кристофера Стила как персону, «чуть более склонную к работе на публику и оторванную от реальности, чем следовало бы ожидать от бывшего сотрудника секретной службы».

Ранее сообщалось, что Кристофер Стил подготовил опубликованный ранее в СМИ документ, в котором содержится информация о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа.