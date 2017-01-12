В Петербурге пенсионерка отбилась от грабителя после восьми ударов по голове

Петербургская пенсионерка смогла отбиться от грабителя, который восемь раз ударил её по голове деревянной бытовой утварью. Её обидчик, выбравший толкушку в качестве оружия, проведет за решеткой четыре года.

Как сообщили «Фонтанке» в Василеостровском районном суде, в октябре прошлого года на 68-летнюю женщину напал вооруженный толкушкой Сергей Ефимов. Ударив свою жертву восемь раз по голове, он попытался забрать у неё сумку, но пенсионерка со своим имуществом расставаться не захотела и смогла отбиться от нападавшего.

Суд признал Ефимова виновным в разбое и приговорил к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.