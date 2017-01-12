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12.01.2017 17:18

Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке локализовали

Пожар в историческом здании оружейного завода в Сестрорецке локализовали в течение получаса.

В 16:30 пожар в доме №2 на улице Воскова в Сестрорецке локализован, а ранг понижен, сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу. На месте работают 90 человек и 21 единица техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, огонь в здании оружейного завода вспыхнул 12 января в 16:00, уже через несколько минут пожарные приступили к тушению. Горели перекрытия между первым и вторым этажом в производственном здании.


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