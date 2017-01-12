Опубликован документ о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет

На сайте комитета по имущественным отношениям опубликовали распоряжение «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А», предполагающее передачу Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ.

Согласно документу, до 1 марта КИО с комитетом по культуре должен определить возможность изъятия музея из оперативного управления учреждением без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений. До 1 июня нужно будет составить перечень музейных предметов. В течение 2 лет – заключить договор о передаче в безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в храме. Затем в течение месяца – принять решение о подготовке распоряжения об изъятии объекта из оперативного управления музея.

Отметим, что документ был издан 30 декабря 2016 года, в этот день «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Опубликовано распоряжение было после пресс-конференции, данной представителями патриархии и Смольного. В ответ на вопрос журналистов о том, когда появятся официальные нормативные акты, вице-губернатор Михаил Мокрецов обратился в КИО с указанием повесить на сайт документ.