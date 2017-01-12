С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки

Компания «Петербургская Недвижимость» объявляет беспрецедентную акцию – выходные распродаж. Они продлятся целых три дня – 13,14,15 января – во всех офисах компании. На квартиры в новостройках будут объявлены дополнительные скидки!

В рамках акции «Выходные распродаж» компания «Петербургская Недвижимость» во всех своих офисах предложит своим клиентам дополнительные скидки на квартиры на рынке строящегося жилья.

Для того, чтобы получить скидки, необходимо посетить любой из офисов «Петербургской Недвижимости» 13, 14 или 15 января 2017 года.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

