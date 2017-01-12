С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки

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19:32 12.01.2017
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Кандидат на пост главы Пентагона: Путин пытается разрушить НАТО
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В Томске полицейские задержали мужчину за кражу одного бульонного кубика
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Венчурные инвестиции в стартапы Кремниевой долины упали в 2016 году на 28%
19:05
Тарья Халонен привезла Медведеву фото подаренной им кошки
19:00
ЦБ не намерен запрещать биткоин
18:50
Навальному объяснили, для чего стоит забор возле дачи «генерала ФСБ» на границе России и Финляндии
18:36
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке потушили
18:31
Приемное отделение Елизаветинской больницы заработало по-новому
18:25
Финляндия примет перенесенный Кубок мира по биатлону
18:15
Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности
18:13
Петербуржец вернул 215 тысяч своим детям, чтобы не ездить в транспорте
18:07
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав за помехи для машин скорой
18:06
СК проверяет информацию о заблудившихся в лесах под Томском школьниках
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Источник: Минобороны возобновило полеты Ту-154 после катастрофы в Сочи
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«Почта России» назвала точный адрес Ильи Муромца
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ФАС решила не закрывать рынок новостроек
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17:49
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17:46
СМИ: Автор «компромата» на Трампа работал с Литвиненко
17:31
В Петербурге пенсионерка отбилась от грабителя после восьми ударов по голове
17:29
Главврача больницы в Уфе уволили из-за ползавшей по лестнице пациентки
17:25
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17:18
Пожар в здании оружейного завода в Сестрорецке локализовали
17:13
Опубликован документ о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет
17:09
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17:01
У перегона «Ржевка - пост Ковалёво» нашли тело замёрзшего мужчины
16:53
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
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Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ
16:03
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Во Всеволожском отделе приставов проходят обыски по делу 100-летнего ветерана
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12.01.2017 17:11

С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки

С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки
«Петербургская Недвижимость»

Компания «Петербургская Недвижимость» объявляет беспрецедентную акцию – выходные распродаж. Они продлятся целых три дня – 13,14,15 января – во всех офисах компании. На квартиры в новостройках будут объявлены дополнительные скидки!

В рамках акции «Выходные распродаж» компания «Петербургская Недвижимость» во всех своих офисах предложит своим клиентам дополнительные скидки на квартиры на рынке строящегося жилья.

Для того, чтобы получить скидки, необходимо посетить любой из офисов «Петербургской Недвижимости» 13, 14 или 15 января 2017 года.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
 


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Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
12.01.2017 17:11

С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки

Компания «Петербургская Недвижимость» объявляет беспрецедентную акцию – выходные распродаж. Они продлятся целых три дня – 13,14,15 января – во всех офисах компании
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12.01.2017 12:20

«Группа ЛСР» вывела в продажу новые корпуса в жилых комплексах в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» вывела в продажу сразу несколько новых корпусов в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга, где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок
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11.01.2017 13:18

Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются

Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
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Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
12.01.2017 17:11
С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки
Компания «Петербургская Недвижимость» объявляет беспрецедентную акцию – выходные распродаж. Они продлятся целых три дня – 13,14,15 января – во всех офисах компании
ПАО «Группа ЛСР»
12.01.2017 12:20
«Группа ЛСР» вывела в продажу новые корпуса в жилых комплексах в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» вывела в продажу сразу несколько новых корпусов в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга, где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок
ПАО «Группа ЛСР»
11.01.2017 13:18
Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются
Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
RBI
11.01.2017 12:11
ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию
На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00
Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»
Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
ГК Эталон
10.01.2017 16:06
ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Один из крупнейших банков России ̶ ВТБ24 ̶ аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
Time
10.01.2017 15:48
RBI получил разрешение на ввод ЖК Time на Заозерной улице
В конце декабря 2016 года Службой государственного надзора и строительной экспертизы Санкт-Петербурга было подписано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а.
Setl City
09.01.2017 20:00
Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Квартет»
09.01.2017 12:49
Жилой комплекс «Квартет» полностью завершен
В жилом комплексе «Квартет» в Московском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще три жилых дома.
Setl City
30.12.2016 20:02
Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации
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