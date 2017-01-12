Комплекс Верховного суда за 28,9 млрд рублей построит УК «Кредо»

Управляющая компания «Кредо» стала победителем конкурса на строительство комплекса Верховного суда на проспекте Добролюбова Петроградской стороны. Она снизила цену на работы на 600 млн рублей.

«Кредо» должно будет возвести на берегу Малой Невы здания Верховного суда, судебного департамента и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Контракт истекает 31 декабря 2019 года.

По данным базы СПАРК, фирма в равных долях принадлежит Михаилу Борисову и Асе Борисовой. Ранее СМИ упоминали о знакомстве Аси Борисовой с бывшим замуправделами Иваном Малюшиным. В 2005-м Борисова владела компанией «Жемчужина» вместе с Еленой Малюшиной, по данным СПАРК.

Компания работает на крупных подрядах ФСО и управления федерального казначейства. Ее выручка в 2015 году превысила 9,3 млрд рублей.

Запрос предложений среди подрядчиков проводило ФГУП «Строительное объединение», подведомственное управделами президента РФ. Управление отклонило заявку сочинских строителей «СК-ЮГ-Х» http://www.fontanka.ru/2016/12/30/143/.

Еще один претендент «ПСБ «Жилстрой» предложил более низкую цену — 27,7 млрд рублей. Однако проиграл по критерию квалификации, говорится в протоколе тендера. «Жилстрой» связан с компанией «БФА Девелопмент» Людмилы Коган. В частности, компания строила Академию танца Бориса Эйфмана.