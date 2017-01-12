В Сестрорецке горит здание оружейного завода

Пожарные Петербурга 12 января борются с огнем по повышенному номеру сложности в Сестрорецке: горит историческое здание оружейного завода на улице Воскова.

Сегодня в 16:01 поступил сигнал о пожаре в доме 2 на улице Воскова в Сестрорецке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. В 16:19 ранг пожара повысили до 1-бис.

По предварительным данным, в здании горят перекрытия на площади как минимум 50 квадратных метров. В тушении задействованы более 60 пожарных и 14 единиц техники. О пострадавших пока ничего не сообщается.