Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин высказался против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. По его мнению, в этом нет необходимости: службы в храме и так уже проводятся.

«Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры», – заявил депутат «Интерфаксу» 12 января. При этом он отметил, что не знает подробностей и потому для него сложно подробно комментировать эту ситуацию.

Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что передача Исаакиевского собора РПЦ – это уже «решенный вопрос». До этого он отказывал представителям церкви, но договоренность была достигнута после того, как к главе города обратился лично патриарх Кирилл.

Исаакиевский собор перейдет в безвозмездное пользование Русской православной церкви в течение 25 месяцев со дня издания такого распоряжения.

Вице-губернатор Михаил Мокрецов на пресс-конференции в петербургской епархии 12-го января заявил, что Исаакиевский собор передадут в безвозмездное пользование РПЦ, собственником храма останется Петербург. В соборе останутся музейные атрибуты и ценности, которые потребуют специальной охраны. С РПЦ будет заключён договор, в случае его неисполнения документ о передаче в пользование будет расторгнут.