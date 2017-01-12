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12.01.2017 16:23

Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»

У России больше нет денег на выполнение «общественного договора» между властью и гражданами. Такие выводы содержатся в докладе Всемирного банка о российской экономике, сообщает «Дождь».

Как уточняется в докладе, основой «общественного договора» в России является то, что государство обеспечивает обществу рабочие места, предоставляет госуслуги, субсидии и другие социальные выплаты, а общество в обмен на это предоставляет власти «роль руководителя и управляющего», а также широкие полномочия.

Эксперты Всемирного банка прогнозируют возникновение у России проблем с выполнением такого договора. Основой существующей модели является поддержка власти среди населения, но в текущих условиях она может со временем ослабнуть, так как ожидания больше нечем оправдывать, отмечается в докладе.

Российские власти тратили деньги из бюджета на социальную поддержку в ущерб другим статьям, отмечают во Всемирном банке. В частности, государство недостаточно инвестировало в инфраструктуру, здравоохранение и образование. В результате «качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания», заключили эксперты.

Авторы доклада указывают, что Россия нуждается в масштабном увеличении инвестиций в инфраструктуру. На необходимость этого указывает износ основных фондов, в особенности транспортной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры. Неудовлетворительная инфраструктура создает препятствия для экономического роста, отмечается в докладе.

Как заключили экономисты Всемирного банка, рост российской экономики можно обеспечить двумя путями: восстановлением роста производительности, а также реформами, направленными на развитие человеческого капитала и улучшение доступа к госуслугам.

Источник: Дождь


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