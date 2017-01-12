Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму

Еще
14:07 13.01.2017
Пришлите свою новость!
14:02
На «Ломоносовской» по утрам ограничат вход
14:00
«ДП»: Чем объяснить внезапную передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ
14:00
Бьет - значит любит? Насилие в семье - теперь это не страшно
13:57
Пассажирооборот в Пулково по итогам года сократился на 200 тысяч человек
13:56
В декабре жилье в Ленобласти подорожало
13:49
Депутат Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи
13:42
Вице-президент ФХР: Гимн России освистали, потому что мы злейший враг всех в мире
13:36
Поножовщина в Невском районе обернулась уголовным делом против полицейского
13:32
Экономисты РАНХиГС предрекли нищету каждому третьему жителю России
13:29
"Квадрат": Законодательство заставило девелоперов сделать рывок
13:25
Адвокат попытался пронести телефон в СИЗО в Петербурге
13:21
В Москве из-за подозрения на заболевание ВИЧ из приемной семьи изъяты более 10 детей
13:19
Песков: Россия не планирует возвращаться в "большую восьмерку"
13:16
Голикова: Повышение пенсионного возраста не сможет решить проблему
13:01
Фонд капремонта объявил аукционы на полтора миллиарда рублей
12:56
В Петербурге суд разберется в обстоятельствах убийства художника Пайманова
12:52
«День жестянщика» в Петербурге: массовые ДТП
12:50
Профицит торгового баланса России за год упал на 39%
12:46
В поселке Серебрянский при пожаре погибли двое мужчин
12:42
Смольный обещает познакомить горожан с новой транспортной концепцией Петербурга
12:29
Оганесяну вызвали скорую в суд
12:21
Главным художником Петербурга назначен Алексей Моор
12:17
Петербуржцев просят вынести ёлки, не дожидаясь майских праздников
12:12
Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"
12:08
Адвокат: Дадина в новой колонии уважают
11:56
Компания, получившая из бюджета 6 млрд, задолжала сотруднице в Петербурге сто тысяч пособия
11:48
Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся
11:44
В Крыму 14 января на боевое дежурство заступит полк С-400 «Триумф»
11:39
Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза
11:29
Прогулочным судам разрешат на час больше плавать по Неве
11:27
Смертность на дорогах Финляндии сократилась за год на 10 процентов
11:25
В январе в Санкт-Петербурге незначительно сократилась безработица
11:22
Маршрутка и трамвай столкнулись на Науки: ранены двое
11:20
Депутаты ЗакСа могут повысить штрафы за проникновение на крыши
11:11
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России
11:10
Портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись
10:58
В "Аллегро" нашли наркотики, спрятанные в колготках
10:49
Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ
10:45
Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту
10:43
СК возбудил дело после смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей «скорой»
10:37
15-летний петербуржец ранил себя из пневматики
10:30
Госдума создает экспертную комиссию по анализу доклада Макларена по допингу
10:24
«Квадрат»: Власти Ленобласти отказываются выдать разрешение на ввод ЖК «Олимп» во Всеволожске
10:19
Петицию против передачи Исаакия Церкви подписали более 156 тысяч человек
10:13
На Крестовском у бизнесмена угнали «Мерседес» за 5 миллионов
10:09
Юный астраханец гулял по Петербургу с наркотиками
10:03
По Невскому району ездила «Лада», начинённая наркотиками
09:57
Роскомнадзор: Публикация персональных данных обманутых дольщиков - законна
09:49
При пожаре на Будапештской погиб мужчина
09:46
Протестующие жители Ивангорода пришли к "смертельному" пешеходному переходу
09:41
У таможенного инспектора в Петербурге отобрали документы и травматический пистолет
09:33
В Петербурге сотрудник мойки взял чужой BMW и не вернул, разбив в ДТП
09:25
Количество авиарейсов между Петербургом и Хельсинки с апреля возрастет
09:17
В Петербурге поймали мужчину с четырьмя килограммами наркотика
09:09
Дефектную теплосеть на Исполкомской починили
09:01
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
08:53
Четыре новых комплекта С-400 "Триумф" ждут в ЗВО
08:45
Два школьника оказались в больнице после драки подростков на Гражданском
08:37
Цена нефти Brent превысила отметку в 56 долларов
08:29
Сирия предупредила Израиль о последствиях обстрела своей территории
08:21
Уничтоженных в Чечне боевиков нашли через WhatsApp
08:13
На Руставели скорая попала в ДТП
08:05
Доктора Лизу опознали и похоронят 16 января
01:12
Петербуржцам расскажут про «морозостойких комаров» и другую арктическую живность
00:55
Обама вручил Байдену высшую награду США - за крепкую мужскую дружбу
00:43
ВКС РФ и ВВС Турции договорились по авиаударам в Сирии
00:36
Шторм обесточил 85 тысяч домов на западе Франции
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
13.01.2017 12:56
9 Комментариев

Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму

Почему глава Крыма доверил строить дороги 27-летнему хореографу Игорю Кравченко – и за что уволил танцовщика.
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Игорь Кравченко//кадр из видео канала "Крым 1"/YouTube

Сразу после праздников глава Крыма Сергей Аксёнов впервые, если верить источникам «Фонтанки» на полуострове, узнал, что своей подписью назначил руководить дорожным строительством 27-летнего танцовщика в стиле Juzz funk из Петербурга. Кабы не скандал вокруг роскошных подарков, якобы сделанных новым главой автодора невесте, мог и не узнать. Как Игорь Кравченко бросил танец в Петербурге и увлёкся асфальтом в Крыму – выясняла «Фонтанка».

Всё началось с фотографий, которые выложила в новогодние праздники в Instagram некая miss_omtis: красивая пара в красивых махровых халатах принимает красивые позы в интерьере гостиничной спальни. Никакой пошлости, всё трогательно и высокохудожественно, как в рекламе номера для новобрачных в дорогом отеле. Это, собственно, и был, судя по надписи над фотографиями, отель. Под названием Mriya Resort & Spa Yalta. В Крыму знают, что цена за ночь в таком номере может превышать среднюю зарплату в регионе.

скриншот страницы сайта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Кадры были явно профессиональные (их и делал свадебный фотограф-профессионал), поэтому в счастливце, обнимавшем красавицу, жители Симферополя сразу узнали своего нового начальника службы автодорог Игоря Кравченко. Девушку тоже быстро опознали.

– Эти фотографии скинул мне знакомый, – рассказывает «Фонтанке» житель Симферополя Александр Талипов. – Я начал изучать страничку девушки.

На страничке красавицы обнаружились кадры с красными коробочками с обручальными кольцами и логотипом Cartier. Безделушки от Dolce&Gabbana. Сумочки Valentino. Платьице Balmain. И прочая ерунда, за которую девушка благодарила «своего любимого». Позже счастливая невеста всё это удалит вместе со страницей, запоздавшим завистникам останутся только скриншоты и словесные описания. Крымчане их распространяют очень охотно. Некоторые высказывания девушки разошлись на цитаты (орфография и пунктуация сохранены): «Я всё продалжаю придерживаться политики "безразличия". И всё так же считаю: что против системы прут только лезбиянки, геи и нищие».

Там же – кадр из телепередачи с участием начальника дорожного строительства, а над ним – сердечки, смайлики и просьба его любимой: «Кто-нибудь поправьте масе пиджак».

скриншот страницы сайта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Вот как раз «мася» в пиджаке, запечатлённый в кадре, а в обычной жизни – начальник службы автодорог Крыма, интересовал Александра Талипова. Симферопольский активист плотно занимается раскуроченным крымским асфальтом, на котором автомобилисты оставляют колёса и другие детали машин. Борется за качество дорог.

– Я попробовал выяснить, откуда взялся этот Игорь Кравченко, – продолжает Александр. – Зашёл на страницу автодора, но там биографии не было. Хотя по закону её обязаны публиковать.

Загадочный Кравченко

Биографию недавнего главного дорожного строителя Крыма «Фонтанке» пришлось восстанавливать по крупицам. Есть, например, интервью, которое Игорь Кравченко дал изданию «Наш Крым». О себе он говорит, что «родился в Санкт-Петербурге, учился в заведении министерства обороны», работал прежде «в министерстве обороны Российской Федерации, после – в подрядной организации «Доринвест-Крым». В Крым «переехал еще до референдума, потому что влюбился в полуостров, его природу». Позже продал компанию «Доринвест-Крым» и «ушёл на госслужбу». И уже после опыта госслужбы ему «предложили данную должность» и он «решил попробовать».

Это, вероятно, официальная биография дорожного строителя. По которой глава Крыма Сергей Аксёнов подписывал назначение. Может быть, ему, в отличие от газеты, Игорь Кравченко даже назвал «учебное заведение министерства обороны», которое окончил. А может, даже должность в министерстве, которую будто бы занимал. У широкой публики нет источников информации. Когда-то у Игоря Кравченко была страничка "ВКонтакте", но и этот аккаунт он удалил.

В достаточно тесной среде дорожных строителей Петербурга, где все знают всех, несколько собеседников «Фонтанки» не смогли вспомнить предпринимателя или чиновника Игоря Кравченко, связанного с их отраслью.

– Мне это имя ни о чём не говорит, – сказал в разговоре с «Фонтанкой» глава Ассоциации предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга "ДОРМОСТ" Кирилл Иванов, который, как принято считать, знает всех коллег.

После объяснения, почему «Фонтанку» заинтересовал этот персонаж, Кирилл Иванов добавил, что в управлении дорожным строительством Крыма есть некоторая проблема нехватки кадров. Там как-то уж больно быстро идёт ротация этих кадров. Вот и сам Игорь Кравченко «ротировался» через 4 месяца после назначения.

Но Интернет – страшная вещь. Восстановить биографию крымского дорожного строителя удалось по страницам других пользователей соцсетей и по его собственным интервью, данным ещё не в качестве большого чиновника. Кроме того, в Петербурге о нём есть кому вспомнить с теплотой.

Дорога в Крым

Игорь Кравченко родился в очень спортивной семье. «Мы прыгаем с парашютом, катаемся на велосипедах и коньках», – рассказывал он изданию Svetsky Holodilnik. В 16 лет увлёкся танцами. Ему казалось – на всю жизнь. В августе 2011 года они с приятелем создали танцевальную студию – Центр современной хореографии Moloko. Он существует до сих пор, и там по-прежнему учат брейку, тверку, стрип-пластике и другим красивым способам управлять своим телом, есть уроки классического балета. У Игоря Кравченко была своя специализация.

– Он был нашим руководителем, – охотно вспоминает его девушка в студии. – Он обучал танцу в стиле Juzz funk.

В 2013 году танцы формально перестали быть его единственным делом. По данным СПАРК, в марте того года Игорь Кравченко стал соучредителем компании «Эволюшн-М», основанной его близкими родственниками. Фирма занимается поставками техники для дорожного строительства. Она даже выигрывала тендеры – на поставки автогудронатора для ГУДП «Путь» и заливщика швов для ГБУ "Мостотрест". Существует она до сих пор. Но её глава и один из учредителей по имени Сергей Николаевич Кравченко не захотел рассказать «Фонтанке», чем, собственно, занимался в 2013 году человек по имени Игорь Николаевич Кравченко.

Источники, в которых отметился сам будущий дорожный строитель, говорят о том, что в 2013 году он всё-таки связывал жизнь с танцем. И развязывать вроде бы не собирался. В том году Moloko готовилось к двухлетию, и он делился планами со светским изданием: «В этом году будем выступать на Sensation, готовим очень крутое шоу… Из ближайшего – захватим «Алые паруса», а именно сцену на Дворцовой».

В ноябре 2013 года «группа Игоря Juzz Funk» «ВКонтакте» готовила «новогодний отчётник». «Скидываем костюмы, идеи, новшества и всякую фигню», – призывал её создатель Игорь Кравченко и ставил три смайлика.

скриншот страницы сайта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Через два месяца после крымского референдума, в мае 2014-го, будущий дорожный строитель, который, как мы помним, «в Крым переехал ещё до референдума», всё ещё преподавал Juzz funk в студии Moloko. Во всяком случае, об этом писали «ВКонтакте».

А вот в сентябре 2014-го пользователям соцсети уже советовали других преподавателей.

скриншот страницы сайта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Чего совсем не нашлось в Интернете применительно к Игорю Кравченко – это загадочного «учебного заведения министерства обороны» и периода службы в этом ведомстве. Разве что он служил в армии, танцуя Juzz funk.

Братья по Крыму

Как говорят источники «Фонтанки», Игорь Кравченко прилетел из Петербурга в Симферополь 30 июня 2014 года. В июле, по данным СПАРК, в Крыму была зарегистрирована компания «Доринвест-Крым», и в числе её учредителей значился Игорь Николаевич Кравченко.

– Эта компания строит дороги, а поставляет ей технику питерский «Эволюшн-М», – рассказал «Фонтанке» Александр Талипов.

Если крымчанин, посвятивший жизнь борьбе за дороги, прав, то летом 2014 года Игорь Николаевич приехал в Крым, чтобы основанная там компания покупала технику у Сергея Николаевича. И дело, видимо, хорошо пошло. В Youtube сохранилось видео, выложенное пользователем по имени Игорь Кравченко. В нём рассказывается, как компания «Доринвест-Крым» кладёт асфальт на трассе Р-23 в Крыму. Успешно осваивая, как сказано в ролике, «достаточно серьёзные деньги», выделенные на дорожное строительство в Крыму в 2014 году. О передовых технологиях говорит человек, как две капли воды похожий на счастливого жениха с фото из ялтинского отеля.

 

– Дорогу Р-23 отремонтировали очень плохо, – утверждает Александр Талипов. – Пользователи Фейсбука выкладывали участки дорог, сколько на них ям. На нескольких фото я узнал участок, который делал «Доринвест-Крым».

Трудно понять, зачем успешному и востребованному учителю танцев вдруг понадобилось бросить всё и отправиться в новый регион заниматься новым делом. По этому поводу в Симферополе ходят только слухи.

Говорят, что якобы в охране председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова есть близкий родственник братьев Кравченко. Чуть ли не ещё один брат. А Константинов, отметим, до политической карьеры был бизнесменом-строителем. По разным пересудам – довольно авторитетным с 1990-х годов. И вот якобы по призыву этого охранника, очень близкого охраняемому, Игорь Кравченко поехал налаживать семейный бизнес на новых территориях. И якобы всем этим обстоятельствам он обязан быстрым успехом в бизнесе, а потом взлётом на госслужбе.

К сожалению, «Фонтанке» не удалось поговорить с самим Игорем Николаевичем. В компании «Доринвест-Крым» в ответ на просьбу помочь с ним связаться девушка только процедила: «Данный сотрудник у нас не работает».

И мы действительно помним интервью крымскому изданию, в котором Кравчено сообщал, что продал бизнес. Правда, в системе СПАРК он всё ещё числится совладельцем обеих компаний – и петербургской «Эволюшн-М», и крымского «Доринвеста».

Уволен по собственному желанию

Сообщение об отставке Игоря Кравченко с поста начальника крымского автодора появилось сразу после новогодних праздников, 9 января. Агентство ТАСС сообщило, что уволили его «на фоне скандала». Но – не скандала с фотографиями невесты. А потому, что «из-за обильных осадков и низких температур в новогодние праздники появилось большое количество аварийных ям на проезжей части». Напомним, что Кравченко успел поруководить автодором 4 месяца.

Александр Талипов, ссылаясь на свои источники, говорит, что причина была другая. В течение всех праздников крымчане с упоением разглядывали и скриншотили фотографии счастливой невесты. Параллельно при участии самого Талипова раскручивали биографию дорожного строителя. И якобы в первый же рабочий день на стол главе Крыма Сергею Аксёнову легла папка с надписью «Танцор».

– Восторга это не вызвало, – замечает Талипов. – Аксёнов сам ведь не способен разобраться в нюансах, когда ему предлагают какую-то кандидатуру. Поэтому все назначения просто подписывает. Поднесли – он подмахивает.

В Крыму действительно обсуждают загадки местной кадровой политики: секретарша вдруг может вмиг взлететь до главы ведомства. Но «танцор» с невыясненным образованием и загадочным послужным списком, брошенный осваивать федеральные миллиарды, – это было чересчур. По мнению Талипова, дорожного строителя поспешили уволить, чтобы скандал не успел дойти до Москвы.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (9)
Dimanov2
13 января 2017 г. 13:40
Дак это нормально, мосты строят тренера по дзюдо, дороги танцоры.
Elena_Leo
13 января 2017 г. 13:39
Вот тут больше фото героя: http://www.spletnik.ru/blogs/chto_chitaem/138466_zhenikh-doprygalsya-do-otstavki
Bobanya
13 января 2017 г. 13:27
сладкая парочка: танцор и гоблин )))
shurka
13 января 2017 г. 13:27
Аксенов и его помощники, в т.ч. по работе с персоналом, лошары крымские. позорище.
hubble
13 января 2017 г. 13:26
Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, Нам любые дороги дороги, Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-е е-е е-е (c)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Москве из-за подозрения на заболевание ВИЧ из приемной семьи изъяты более 10 детей
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"
Адвокат: Дадина в новой колонии уважают
Компания, получившая из бюджета 6 млрд, задолжала сотруднице в Петербурге сто тысяч пособия
Главу МО "Колпино" госпитализировали в больницу им. Гааза
Портал госуслуг с февраля перестанет требовать цифровую подпись
Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту
Четыре новых комплекта С-400 "Триумф" ждут в ЗВО
Сирия предупредила Израиль о последствиях обстрела своей территории
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Кто ответит за базар
Наши люди в Никарагуа
Власть сдала обманутых дольщиков
Кафе "Бейрут"
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули
Исаакиевский собор: храм при музее или музей при храме
Что знает разведка США о "русских хакерах"
Сергей Шелин: «У большинства увял экстаз, у меньшинства притупился гнев»
Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Старый Новый праздник непослушания

Самосвал встал на дыбы под мостом на Обводном

Врачей Мариинской больницы обвинили в неторопливости при оказании помощи раненому пациенту

кадр из видео

Полицейские сняли задержание в стиле "mannequin challenge"

Трамвайный зацепер удивил водителей Петербурга

Фото: Сергей Коньков / ДП

Чиновник-онлайн: Как российские госслужащие "отжигают" в соцсетях

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.