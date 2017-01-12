Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму

Почему глава Крыма доверил строить дороги 27-летнему хореографу Игорю Кравченко – и за что уволил танцовщика.

Сразу после праздников глава Крыма Сергей Аксёнов впервые, если верить источникам «Фонтанки» на полуострове, узнал, что своей подписью назначил руководить дорожным строительством 27-летнего танцовщика в стиле Juzz funk из Петербурга. Кабы не скандал вокруг роскошных подарков, якобы сделанных новым главой автодора невесте, мог и не узнать. Как Игорь Кравченко бросил танец в Петербурге и увлёкся асфальтом в Крыму – выясняла «Фонтанка».

Всё началось с фотографий, которые выложила в новогодние праздники в Instagram некая miss_omtis: красивая пара в красивых махровых халатах принимает красивые позы в интерьере гостиничной спальни. Никакой пошлости, всё трогательно и высокохудожественно, как в рекламе номера для новобрачных в дорогом отеле. Это, собственно, и был, судя по надписи над фотографиями, отель. Под названием Mriya Resort & Spa Yalta. В Крыму знают, что цена за ночь в таком номере может превышать среднюю зарплату в регионе.

Кадры были явно профессиональные (их и делал свадебный фотограф-профессионал), поэтому в счастливце, обнимавшем красавицу, жители Симферополя сразу узнали своего нового начальника службы автодорог Игоря Кравченко. Девушку тоже быстро опознали.

– Эти фотографии скинул мне знакомый, – рассказывает «Фонтанке» житель Симферополя Александр Талипов. – Я начал изучать страничку девушки.

На страничке красавицы обнаружились кадры с красными коробочками с обручальными кольцами и логотипом Cartier. Безделушки от Dolce&Gabbana. Сумочки Valentino. Платьице Balmain. И прочая ерунда, за которую девушка благодарила «своего любимого». Позже счастливая невеста всё это удалит вместе со страницей, запоздавшим завистникам останутся только скриншоты и словесные описания. Крымчане их распространяют очень охотно. Некоторые высказывания девушки разошлись на цитаты (орфография и пунктуация сохранены): «Я всё продалжаю придерживаться политики "безразличия". И всё так же считаю: что против системы прут только лезбиянки, геи и нищие».

Там же – кадр из телепередачи с участием начальника дорожного строительства, а над ним – сердечки, смайлики и просьба его любимой: «Кто-нибудь поправьте масе пиджак».

Вот как раз «мася» в пиджаке, запечатлённый в кадре, а в обычной жизни – начальник службы автодорог Крыма, интересовал Александра Талипова. Симферопольский активист плотно занимается раскуроченным крымским асфальтом, на котором автомобилисты оставляют колёса и другие детали машин. Борется за качество дорог.

– Я попробовал выяснить, откуда взялся этот Игорь Кравченко, – продолжает Александр. – Зашёл на страницу автодора, но там биографии не было. Хотя по закону её обязаны публиковать.

Загадочный Кравченко

Биографию недавнего главного дорожного строителя Крыма «Фонтанке» пришлось восстанавливать по крупицам. Есть, например, интервью, которое Игорь Кравченко дал изданию «Наш Крым». О себе он говорит, что «родился в Санкт-Петербурге, учился в заведении министерства обороны», работал прежде «в министерстве обороны Российской Федерации, после – в подрядной организации «Доринвест-Крым». В Крым «переехал еще до референдума, потому что влюбился в полуостров, его природу». Позже продал компанию «Доринвест-Крым» и «ушёл на госслужбу». И уже после опыта госслужбы ему «предложили данную должность» и он «решил попробовать».

Это, вероятно, официальная биография дорожного строителя. По которой глава Крыма Сергей Аксёнов подписывал назначение. Может быть, ему, в отличие от газеты, Игорь Кравченко даже назвал «учебное заведение министерства обороны», которое окончил. А может, даже должность в министерстве, которую будто бы занимал. У широкой публики нет источников информации. Когда-то у Игоря Кравченко была страничка "ВКонтакте", но и этот аккаунт он удалил.

В достаточно тесной среде дорожных строителей Петербурга, где все знают всех, несколько собеседников «Фонтанки» не смогли вспомнить предпринимателя или чиновника Игоря Кравченко, связанного с их отраслью.

– Мне это имя ни о чём не говорит, – сказал в разговоре с «Фонтанкой» глава Ассоциации предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга "ДОРМОСТ" Кирилл Иванов, который, как принято считать, знает всех коллег.

После объяснения, почему «Фонтанку» заинтересовал этот персонаж, Кирилл Иванов добавил, что в управлении дорожным строительством Крыма есть некоторая проблема нехватки кадров. Там как-то уж больно быстро идёт ротация этих кадров. Вот и сам Игорь Кравченко «ротировался» через 4 месяца после назначения.

Но Интернет – страшная вещь. Восстановить биографию крымского дорожного строителя удалось по страницам других пользователей соцсетей и по его собственным интервью, данным ещё не в качестве большого чиновника. Кроме того, в Петербурге о нём есть кому вспомнить с теплотой.

Дорога в Крым

Игорь Кравченко родился в очень спортивной семье. «Мы прыгаем с парашютом, катаемся на велосипедах и коньках», – рассказывал он изданию Svetsky Holodilnik. В 16 лет увлёкся танцами. Ему казалось – на всю жизнь. В августе 2011 года они с приятелем создали танцевальную студию – Центр современной хореографии Moloko. Он существует до сих пор, и там по-прежнему учат брейку, тверку, стрип-пластике и другим красивым способам управлять своим телом, есть уроки классического балета. У Игоря Кравченко была своя специализация.

– Он был нашим руководителем, – охотно вспоминает его девушка в студии. – Он обучал танцу в стиле Juzz funk.

В 2013 году танцы формально перестали быть его единственным делом. По данным СПАРК, в марте того года Игорь Кравченко стал соучредителем компании «Эволюшн-М», основанной его близкими родственниками. Фирма занимается поставками техники для дорожного строительства. Она даже выигрывала тендеры – на поставки автогудронатора для ГУДП «Путь» и заливщика швов для ГБУ "Мостотрест". Существует она до сих пор. Но её глава и один из учредителей по имени Сергей Николаевич Кравченко не захотел рассказать «Фонтанке», чем, собственно, занимался в 2013 году человек по имени Игорь Николаевич Кравченко.

Источники, в которых отметился сам будущий дорожный строитель, говорят о том, что в 2013 году он всё-таки связывал жизнь с танцем. И развязывать вроде бы не собирался. В том году Moloko готовилось к двухлетию, и он делился планами со светским изданием: «В этом году будем выступать на Sensation, готовим очень крутое шоу… Из ближайшего – захватим «Алые паруса», а именно сцену на Дворцовой».

В ноябре 2013 года «группа Игоря Juzz Funk» «ВКонтакте» готовила «новогодний отчётник». «Скидываем костюмы, идеи, новшества и всякую фигню», – призывал её создатель Игорь Кравченко и ставил три смайлика.

Через два месяца после крымского референдума, в мае 2014-го, будущий дорожный строитель, который, как мы помним, «в Крым переехал ещё до референдума», всё ещё преподавал Juzz funk в студии Moloko. Во всяком случае, об этом писали «ВКонтакте».

А вот в сентябре 2014-го пользователям соцсети уже советовали других преподавателей.

Чего совсем не нашлось в Интернете применительно к Игорю Кравченко – это загадочного «учебного заведения министерства обороны» и периода службы в этом ведомстве. Разве что он служил в армии, танцуя Juzz funk.

Братья по Крыму

Как говорят источники «Фонтанки», Игорь Кравченко прилетел из Петербурга в Симферополь 30 июня 2014 года. В июле, по данным СПАРК, в Крыму была зарегистрирована компания «Доринвест-Крым», и в числе её учредителей значился Игорь Николаевич Кравченко.

– Эта компания строит дороги, а поставляет ей технику питерский «Эволюшн-М», – рассказал «Фонтанке» Александр Талипов.

Если крымчанин, посвятивший жизнь борьбе за дороги, прав, то летом 2014 года Игорь Николаевич приехал в Крым, чтобы основанная там компания покупала технику у Сергея Николаевича. И дело, видимо, хорошо пошло. В Youtube сохранилось видео, выложенное пользователем по имени Игорь Кравченко. В нём рассказывается, как компания «Доринвест-Крым» кладёт асфальт на трассе Р-23 в Крыму. Успешно осваивая, как сказано в ролике, «достаточно серьёзные деньги», выделенные на дорожное строительство в Крыму в 2014 году. О передовых технологиях говорит человек, как две капли воды похожий на счастливого жениха с фото из ялтинского отеля.

– Дорогу Р-23 отремонтировали очень плохо, – утверждает Александр Талипов. – Пользователи Фейсбука выкладывали участки дорог, сколько на них ям. На нескольких фото я узнал участок, который делал «Доринвест-Крым».

Трудно понять, зачем успешному и востребованному учителю танцев вдруг понадобилось бросить всё и отправиться в новый регион заниматься новым делом. По этому поводу в Симферополе ходят только слухи.

Говорят, что якобы в охране председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова есть близкий родственник братьев Кравченко. Чуть ли не ещё один брат. А Константинов, отметим, до политической карьеры был бизнесменом-строителем. По разным пересудам – довольно авторитетным с 1990-х годов. И вот якобы по призыву этого охранника, очень близкого охраняемому, Игорь Кравченко поехал налаживать семейный бизнес на новых территориях. И якобы всем этим обстоятельствам он обязан быстрым успехом в бизнесе, а потом взлётом на госслужбе.

К сожалению, «Фонтанке» не удалось поговорить с самим Игорем Николаевичем. В компании «Доринвест-Крым» в ответ на просьбу помочь с ним связаться девушка только процедила: «Данный сотрудник у нас не работает».

И мы действительно помним интервью крымскому изданию, в котором Кравчено сообщал, что продал бизнес. Правда, в системе СПАРК он всё ещё числится совладельцем обеих компаний – и петербургской «Эволюшн-М», и крымского «Доринвеста».

Уволен по собственному желанию

Сообщение об отставке Игоря Кравченко с поста начальника крымского автодора появилось сразу после новогодних праздников, 9 января. Агентство ТАСС сообщило, что уволили его «на фоне скандала». Но – не скандала с фотографиями невесты. А потому, что «из-за обильных осадков и низких температур в новогодние праздники появилось большое количество аварийных ям на проезжей части». Напомним, что Кравченко успел поруководить автодором 4 месяца.

Александр Талипов, ссылаясь на свои источники, говорит, что причина была другая. В течение всех праздников крымчане с упоением разглядывали и скриншотили фотографии счастливой невесты. Параллельно при участии самого Талипова раскручивали биографию дорожного строителя. И якобы в первый же рабочий день на стол главе Крыма Сергею Аксёнову легла папка с надписью «Танцор».

– Восторга это не вызвало, – замечает Талипов. – Аксёнов сам ведь не способен разобраться в нюансах, когда ему предлагают какую-то кандидатуру. Поэтому все назначения просто подписывает. Поднесли – он подмахивает.

В Крыму действительно обсуждают загадки местной кадровой политики: секретарша вдруг может вмиг взлететь до главы ведомства. Но «танцор» с невыясненным образованием и загадочным послужным списком, брошенный осваивать федеральные миллиарды, – это было чересчур. По мнению Талипова, дорожного строителя поспешили уволить, чтобы скандал не успел дойти до Москвы.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»