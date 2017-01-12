Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов

Министерство связи и массовых коммуникаций России не считает справедливым штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента. Такое заявление в рамках Гайдаровского форума в четверг, 12 января, сделал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает «Интерфакс».

«Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», — заявил он.

Ранее меры по введению штрафов для пользователей за скачивание нелегальных фильмов в качестве ужесточения «антипиратского закона» предлагало Министерство культуры.