Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
Министерство связи и массовых коммуникаций России не считает справедливым штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента. Такое заявление в рамках Гайдаровского форума в четверг, 12 января, сделал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает «Интерфакс».
«Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», — заявил он.
Ранее меры по введению штрафов для пользователей за скачивание нелегальных фильмов в качестве ужесточения «антипиратского закона» предлагало Министерство культуры.
Источник: Газета.ру