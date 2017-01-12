В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение «Щелкунчика» с «оккультной постановкой»

В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение балета «Щелкунчик» с «оккультной постановкой», сообщает РИА Новости.

Ранее митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (Леонид Емельянов) раскритиковал «Щелкунчика», который часто ставят в Новосибирском театре оперы и балета. Он назвал его «оккультной постановкой».

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко сказал, что епархия не может вмешиваться ни во что, кроме своих церковных дел. «У нас церковь отделена от государства, поэтому божие — Богу, а кесарю — кесарево», – отметил он.

В свою очередь, гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что у митрополита Тихона есть право на собственное мнение, но «нет права навязывать, диктовать его другим, а у нас есть право не согласиться с его точкой зрения».

Как отметил Урин, в настоящее время «Щелкунчик» – один из любимейших рождественских спектаклей. По словам гендиректора ГАБТа, если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, он будет только рад. «Но это уже будет решать зритель», – добавил он.

Также стало известно, что премьера оперы «Рождество» прошла в Новосибирске по заказу Новосибирской епархии Русской православной церкви в качестве альтернативы «Щелкунчику», имеющему «оккультный сюжет». Об этом заявили в пресс-службе епархии.

Премьера «Рождества» состоялась 11 декабря в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Проект был подготовлен арт-холдингом «Святой мир» и коллективом НОВАТ.