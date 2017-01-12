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12.01.2017 15:50

Выходцу из России присудили аналог Нобелевской премии

Выходец из России Александр Руденский стал лауреатом международной шведской премии Крафорда за 2017 год. Вместе с ним премия была присуждена Симону Сакагути (Осакский университет, Япония) и Фреду Рамсделлу (институт Паркера, Сан-Франциско, США), сообщается на сайте Королевской шведской академии наук, которая присуждает и вручает данные награды.

Премия была присуждена ученым за открытия, касающиеся регуляторных Т-клеток, которые противодействуют вредным иммунным реакциям при артрите и других аутоиммунных заболеваниях. Благодаря их открытию в будущем могут быть созданы новые лекарства против ревматических заболеваний суставов, рассеянного склероза и диабета первого типа.

Награда составляет шесть миллионов шведских крон (около 670 тысяч долларов), церемония вручения состоится 18 мая в Стокгольме.

Премия Крафорда присуждается ежегодно. Ее первыми лауреатами в 1982 году стали советско-российский математик Владимир Арнольд и Луис Нирнберг из США за исследования в области теории нелинейных дифференциальных уравнений. Награда считается дополнением к Нобелевской премии.

Научная карьера Руденского началась в 1970-х годах в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова. Ученый до сих пор является профессором кафедры иммунологии биологического факультета МГУ. В настоящее время Руденский занимает должность директора Людвиговского института раковых исследований в Нью-Йорке.

Источник: Лента.ру


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