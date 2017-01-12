Еще
16:55 12.01.2017
Пришлите свою новость!
16:53
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
16:38
Аэропорт Хельсинки установил рекорд по числу пассажиров
16:35
В Ленинградской области снег и метель
16:31
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
16:23
Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
16:16
"Квадрат": В Гамбурге сдали скандальный долгострой - филармонию на крыше склада
16:10
Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ
16:03
Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
15:55
В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение «Щелкунчика» с «оккультной постановкой»
15:53
Во Всеволожском отделе приставов проходят обыски по делу 100-летнего ветерана
15:51
Дефицит бюджета в 2016 году составил 3,56% ВВП
15:50
Выходцу из России присудили аналог Нобелевской премии
15:41
Путин назначил нового главу Адыгеи
15:37
Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"
15:30
«ДП»: Как муниципалы в Петергофе выделяют деньги на бесплатную услугу
15:16
На Верейской Volkswagen протаранил 6 машин, водителя задержали
15:15
Из дела Немцова изъяли подтверждающую алиби возможного убийцы видеозапись
15:13
На Украине запретили телеканал "Дождь"
15:12
На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев
15:08
Впавшая в кому после ДТП на "Коле" девочка умерла, не приходя в сознание
14:56
Вице-губернатор Мокрецов: Заявки на передачу Спаса на Крови в Смольный не поступало
14:54
Google отказался от дронов для раздачи интернета
14:49
Володин поручил реформировать сайт Госдумы
14:35
Силуанов: Оснований для роста цены на водку нет
14:35
Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет
14:30
Получить от медиков разрешение на владение оружием стало труднее
14:28
В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу
14:26
Протодиакон Андрей Кураев высказался про Исаакий
14:25
Погибший в Чечне боец Росгвардии закрыл собой командира от пули
14:21
Песков: «Пакет Яровой» не угрожает «планетарному инновационному развитию»
14:16
Вице-губернатор Мокрецов: Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет
14:01
Проект расширения завода «Полисан» в Петербурге стал стратегическим
13:57
Поезд «Ласточка» Петербург - Новгород перешел в разряд пригородных
13:48
В столичном регионе Финляндии замечены волки
13:45
Петербуржец угрожал соседке топором, а Росгвардии ножом
13:45
За две квартирные аферы петербуржца осудили на пять лет
13:41
В Петербурге пассажира метро обокрал «недобрый самаритянин»
13:40
Власти Ленобласти отменили разрешение на ввод ЖК «Десяткино»
13:34
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
13:30
Петербургский метрополитен получил четвертый «мясной» состав
13:29
Финляндия вооружит свою армию РЛС контрбатарейной борьбы
13:25
В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов
13:25
ФК "Тосно" купил ни разу не забившего нападающего
13:24
Казаков согнали на пресс-конференцию о передаче Исаакиевского собора РПЦ
13:22
Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась
13:22
Вице-губернатор Мокрецов: Если Церковь не выполнит условия, договор о пользовании Исаакием будет расторгнут
13:18
ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года
13:14
Медведев поручил ужесточить в РФ правила розничной торговли лекарствами со спиртом
13:10
Минобороны опровергло информацию об усилении группировки РФ в Сирии
13:06
Открытие океанариума в Купчино отложили на 2021 год
13:02
Суд подтвердил незаконность контракта Смольного на 3,3 млн рублей
12:58
Дело группы, терроризировавшей торговцев Софийской овощебазы, передано в суд
12:44
Минтруд не поддержал предложение о продлении рабочего дня курильщикам
12:38
Офис первой леди США превратится в управление первой семьи
12:30
Кабмин: Ожидания по развитию экономики оптимистичные, но сдержанные
12:24
Летний дворец Петра I после реставрации стал белым
12:17
В США сообщают о наращивании российского военного присутствия в Сирии
12:14
Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище
12:02
Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%
12:00
В Ленобласти в июне повысится стоимость водки
11:50
На Просвещения машину разбил рекламный щит
11:50
Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4
11:47
Двоих петербуржцев избили и ограбили на выходе из квартиры подруги на Московском
11:43
«Газель» с колбасой угнали во Фрунзенском районе
11:40
В ходе спецоперации в Чечне погибли двое военнослужащих
11:39
Глава транспортного МВД объявил, кто не будет начальником его ведомства по СЗФО
11:34
От сотрудников Думы начали требовать отчетов о постах в соцсетях
11:28
Собянин предложил лишить бизнес права оспаривать цену выкупа помещений
11:21
Amazon попросил зарегистрировать в России бренд своего сервиса Dash
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
12.01.2017 15:41

Путин назначил нового главу Адыгеи

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу республики Адыгея Тхакушинова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Мурата Кумпилова. Соответствующий указ опубликован в четверг, 12 января, на сайте Кремля.

Глава государства также встретился с Тхакушиновым и Кумпиловым.

«Исполнилось десять лет моей работе, а с [Муратом Кумпиловым] — восемь лет. Хорошие показатели экономики — он экономику вел, он в курсе всех дел. Анонимки на нас писали одинаково. Работали одинаково», — сказал Тхакушинов, оставляющий свой пост в связи с истечением срока полномочий.

Кумпилов поблагодарил президента за оказанное доверие. «Команда сформирована — [в нее вошли] коллеги, с которыми мы отработали уже 8-9 лет. Людей знаем, проблемы знаем, сконцентрируемся, будем работать», — сообщил он.

Главу Адыгеи выберет парламент региона 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Одновременно в 14 субъектах пройдут прямые губернаторские выборы.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
Путин назначил нового главу Адыгеи
На Украине запретили телеканал "Дождь"
Вице-губернатор Мокрецов: Заявки на передачу Спаса на Крови в Смольный не поступало
Володин поручил реформировать сайт Госдумы
В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу
Протодиакон Андрей Кураев высказался про Исаакий
Песков: «Пакет Яровой» не угрожает «планетарному инновационному развитию»
Вице-губернатор Мокрецов: Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Спикер тайно стал секретарем
Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина
Возвращение строптивой на Мойку
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
«Никто из Японии на Курилы не поедет»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кокорина осудили за наркобарона

Канал YouTube/Meduza

Как Трамп обвинил CNN во лжи

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

Летний дворец Петра I после реставрации стал белым

Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

скриншот с сайта instagram.com

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.