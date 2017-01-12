Кокорина осудили за наркобарона

Отдых нападающего «Зенита» Александра Кокорина вновь привел к напряженной работе столичных спортивных журналистов. На этот раз резонанс вызвала футболка с Пабло Эскобаром.

Поздним вечером в среду автор «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступил с гневной критикой нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Сам Кокорин уже на сборах с «Зенитом», но своим постом в социальной сети Facebook автор книги «Как убивали «Спартак» запустил новую волну обсуждения «отпускного» гардероба нападающего сборной России, которое продолжается с вечера понедельника. «Фонтанка» собрала самые яркие высказывания лидеров общественного мнения от спортивной журналистики.

Игорь Рабинер, обозреватель «Спорт-Экспресса», писатель:

История с фото Кокорина в майке с изображением наркобарона Пабло Эскобара показывает, что горбатого могила исправит, и все его извинения после Монако (в чем, собственно, не имелось особых сомнений) были полнейшим фуфлом. Те, кто говорит, что в отпуске он может ходить в чем угодно, по-моему, сошли с ума. Потому что имидж и репутация – что игрока, что его клуба и сборной – в отпуск не уходят.

Учитывая, что далеко не у всех футболистов, как мы видим, наличествует хотя бы минимальный уровень интеллекта и умение извлекать уроки из своих ошибок, словесные увещевания и порицания тут бессмысленны. И на критику в СМИ таким людям глубоко начихать. Они понимают только один язык – денег. У клубов должна существовать жесткая система штрафов за имиджевый урон – причем реально бьющая по карману. Во всех солидных европейских клубах она есть. Надеюсь, и у "Зенита" тоже.

Потому что весьма относительные и, кстати, крайне сомнительные плюсы от игры Кокорина начисто и в двойном размере перекрываются его хронически – нет, не эпатажными (это слишком мягкое слово), а безмозглыми поступками за пределами поля.

Простая мысль о том, что кому-то из детей, болеющих за "Зенит" и обожающих в том числе Кокорина, при виде этой фотографии придет в голову поинтересоваться, что это за усатый дядя у него на майке, ему в голову не приходит. И не может прийти. Значит, надо бить по карману долларом.

Хотя постойте. Может, это креативная акция в поддержку Ромы Еременко? И тогда мы должны умилиться и расплакаться от проявленного Сашей чувства товарищества? От его мужского плеча, подставленного коллеге, который попал в беду?

Кстати, после такого снимочка и внесоревновательный допинг-тест у Кокорина взять не помешало бы. Так, на всякий случай. А то в каждой шутке порой бывает только доля шутки.

☀️🏝 Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 5 2017 в 7:00 PST

Алексей Андронов, спортивный комментатор:

Язык рубля/доллара они тоже не поймут. И с чего им быть другими? "Папикам" тоже все можно.

Денис Богуш, в прошлом – соведущий программы «Удар головой»:

А может быть, он таким образом порицает Эскобара? Там же нет надписи, что он его одобряет.

Александр Шмурнов, комментатор канала «Матч-ТВ»:

После Монте-Карло какие могут быть разговоры на эту тему?..

Михаил Борзыкин, обозреватель «Советского спорта»:

Что в этом случае должен сделать клуб? Вот если нормальный футбольный клуб, заботящийся о репутации? Или это в принципе нормально?

…В ответ Борзыкин получил в твиттере 40 ответов…

Итак, большинство считает, что для публичного чела носить футболку с изображением одного из главных преступников 20 века – норм. Печально...

Сергей Кривохарченко, комментатор канала «Матч-ТВ»:

Вот это да! Александр Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!

Евгений Дзичковский, обозреватель «Советского спорта» :

По Эскобару: че докопались? Мода на него после "Нарко". А мода – это всегда массовое, а не одиночное.

Производить можно, продавать можно, а покупать и носить нельзя? Или Кокорин сам рисовал?