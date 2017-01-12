Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов призвал горожан готовить сани и "ватрушки" – в ближайшие дни в Северной столице ожидается снегопад.

«В городе снова стало серо и мрачно, но в ближайшие дни ждем снег. Завтра поменьше, в субботу побольше, т. ч. можно готовить санки и "ватрушки"», – написал Колесов 12 января в своем аккаунте в Facebook.

По прогнозу синоптиков, который приводит ГУ МЧС по Петербургу, в пятницу, 13 января, в городе ожидается снег и слабая метель. Температура будет колебаться от минус 5-7 градусов ночью до нуля градусов днем.