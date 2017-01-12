Еще
16:54 12.01.2017
Пришлите свою новость!
16:53
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
16:38
Аэропорт Хельсинки установил рекорд по числу пассажиров
16:35
В Ленинградской области снег и метель
16:31
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
16:23
Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
16:16
"Квадрат": В Гамбурге сдали скандальный долгострой - филармонию на крыше склада
16:10
Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ
16:03
Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
15:55
В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение «Щелкунчика» с «оккультной постановкой»
15:53
Во Всеволожском отделе приставов проходят обыски по делу 100-летнего ветерана
15:51
Дефицит бюджета в 2016 году составил 3,56% ВВП
15:50
Выходцу из России присудили аналог Нобелевской премии
15:41
Путин назначил нового главу Адыгеи
15:37
Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"
15:30
«ДП»: Как муниципалы в Петергофе выделяют деньги на бесплатную услугу
15:16
На Верейской Volkswagen протаранил 6 машин, водителя задержали
15:15
Из дела Немцова изъяли подтверждающую алиби возможного убийцы видеозапись
15:13
На Украине запретили телеканал "Дождь"
15:12
На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев
15:08
Впавшая в кому после ДТП на "Коле" девочка умерла, не приходя в сознание
14:56
Вице-губернатор Мокрецов: Заявки на передачу Спаса на Крови в Смольный не поступало
14:54
Google отказался от дронов для раздачи интернета
14:49
Володин поручил реформировать сайт Госдумы
14:35
Силуанов: Оснований для роста цены на водку нет
14:35
Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет
14:30
Получить от медиков разрешение на владение оружием стало труднее
14:28
В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу
14:26
Протодиакон Андрей Кураев высказался про Исаакий
14:25
Погибший в Чечне боец Росгвардии закрыл собой командира от пули
14:21
Песков: «Пакет Яровой» не угрожает «планетарному инновационному развитию»
14:16
Вице-губернатор Мокрецов: Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет
14:01
Проект расширения завода «Полисан» в Петербурге стал стратегическим
13:57
Поезд «Ласточка» Петербург - Новгород перешел в разряд пригородных
13:48
В столичном регионе Финляндии замечены волки
13:45
Петербуржец угрожал соседке топором, а Росгвардии ножом
13:45
За две квартирные аферы петербуржца осудили на пять лет
13:41
В Петербурге пассажира метро обокрал «недобрый самаритянин»
13:40
Власти Ленобласти отменили разрешение на ввод ЖК «Десяткино»
13:34
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
13:30
Петербургский метрополитен получил четвертый «мясной» состав
13:29
Финляндия вооружит свою армию РЛС контрбатарейной борьбы
13:25
В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов
13:25
ФК "Тосно" купил ни разу не забившего нападающего
13:24
Казаков согнали на пресс-конференцию о передаче Исаакиевского собора РПЦ
13:22
Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась
13:22
Вице-губернатор Мокрецов: Если Церковь не выполнит условия, договор о пользовании Исаакием будет расторгнут
13:18
ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года
13:14
Медведев поручил ужесточить в РФ правила розничной торговли лекарствами со спиртом
13:10
Минобороны опровергло информацию об усилении группировки РФ в Сирии
13:06
Открытие океанариума в Купчино отложили на 2021 год
13:02
Суд подтвердил незаконность контракта Смольного на 3,3 млн рублей
12:58
Дело группы, терроризировавшей торговцев Софийской овощебазы, передано в суд
12:44
Минтруд не поддержал предложение о продлении рабочего дня курильщикам
12:38
Офис первой леди США превратится в управление первой семьи
12:30
Кабмин: Ожидания по развитию экономики оптимистичные, но сдержанные
12:24
Летний дворец Петра I после реставрации стал белым
12:17
В США сообщают о наращивании российского военного присутствия в Сирии
12:14
Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище
12:02
Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%
12:00
В Ленобласти в июне повысится стоимость водки
11:50
На Просвещения машину разбил рекламный щит
11:50
Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4
11:47
Двоих петербуржцев избили и ограбили на выходе из квартиры подруги на Московском
11:43
«Газель» с колбасой угнали во Фрунзенском районе
11:40
В ходе спецоперации в Чечне погибли двое военнослужащих
11:39
Глава транспортного МВД объявил, кто не будет начальником его ведомства по СЗФО
11:34
От сотрудников Думы начали требовать отчетов о постах в соцсетях
11:28
Собянин предложил лишить бизнес права оспаривать цену выкупа помещений
11:21
Amazon попросил зарегистрировать в России бренд своего сервиса Dash
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
12.01.2017 15:12

На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев

Исаакиевский собор перейдет в безвозмездное пользование Русской православной церкви в течение 25 месяцев со дня издания такого распоряжения, сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений Петербурга. Документ будет подготовлен в ближайшее время.

В течение 24 месяцев музей "Исаакиевский собор" должен будет заключить с Церковью договор о передаче музейных коллекций — объектов, неотделимых от здания собора. Документ пройдет утверждение Минкультуры. Еще месяц потребуется на подготовку распоряжения непосредственно о передаче здания.

Даты зафиксированы в плане-графике передачи собора в пользование РПЦ. Напомним, соответствующее решение 10 января озвучил губернатор Георгий Полтавченко.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21

В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village

2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52

Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту

ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03

Только в январе ипотека под 11,5%

Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
В Ленинградской области снег и метель
Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"
На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
Петербургский метрополитен получил четвертый «мясной» состав
Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась
Открытие океанариума в Купчино отложили на 2021 год
Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4
В ЛДПР поддержали передачу Исаакиевского собора церкви
«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день
У единороссов прорезался голос перед «исаакиевским протестом»
Николай Буров: Я выдохся
Частный автобусный парк поправит законы
Стадион дорос до 48
В 2017-м Петербург потеряет Исаакий
Дальнобойщики рассказали, что сделают с ЗСД в 2017 году
Александр Петросян: С крыш ушла романтика
Вендетта для ЗСД - за сына
Что случилось с архитектурой в 2016-м?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кокорина осудили за наркобарона

Канал YouTube/Meduza

Как Трамп обвинил CNN во лжи

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

Летний дворец Петра I после реставрации стал белым

Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

скриншот с сайта instagram.com

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

Новости компаний
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
06.01.2017 12:52
Открыта первая Новогодняя туристическая ярмарка в Пассажирском порту
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.