На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев

Исаакиевский собор перейдет в безвозмездное пользование Русской православной церкви в течение 25 месяцев со дня издания такого распоряжения, сообщили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений Петербурга. Документ будет подготовлен в ближайшее время.

В течение 24 месяцев музей "Исаакиевский собор" должен будет заключить с Церковью договор о передаче музейных коллекций — объектов, неотделимых от здания собора. Документ пройдет утверждение Минкультуры. Еще месяц потребуется на подготовку распоряжения непосредственно о передаче здания.

Даты зафиксированы в плане-графике передачи собора в пользование РПЦ. Напомним, соответствующее решение 10 января озвучил губернатор Георгий Полтавченко.