Вице-губернатор Мокрецов: Заявки на передачу Спаса на Крови в Смольный не поступало

Вице-губернатор Михаил Мокрецов в ходе пресс-конференции о передаче Исаакиевского собора в епархии заявил, что в Смольный не поступало заявок от РПЦ о передаче Спаса на Крови.

Его слова подтвердил епископ Тихон. По его словам, Церковь не производила расчётов, смогут ли они содержать Спас на Крови, поэтому говорить об этом пока рано. Однако, по словам епископа, позиция РПЦ в том, что в храмах должен быть храм, а не какое-либо другое учреждение.