Google отказался от дронов для раздачи интернета

Холдинг Alphabet (в него входят компания Google и экспериментальное подразделение Google X) отказался от проекта Titan, который предусматривал использование дронов для обеспечения всего земного шара интернетом. Об этом сообщает 9to5Google.

Для реализации такой инициативы в 2014 году Google приобрела Titan Aerospace, специализирующуюся на создании беспилотных летательных аппаратов, работающих на солнечных батареях.

Над проектом трудились 50 специалистов, которые перейдут на другие позиции в Alphabet. Холдинг собирается сконцентрироваться на Project Loon, который предполагает раздачу интернета с помощью огромных воздушных шаров.