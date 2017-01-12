Еще
16:55 12.01.2017
Пришлите свою новость!
16:53
В Сестрорецке горит здание оружейного завода
16:38
Аэропорт Хельсинки установил рекорд по числу пассажиров
16:35
В Ленинградской области снег и метель
16:31
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
16:23
Всемирный банк заявил об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
16:16
"Квадрат": В Гамбурге сдали скандальный долгострой - филармонию на крыше склада
16:10
Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ
16:03
Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов
15:55
В Госдуме и Большом театре прокомментировали сравнение «Щелкунчика» с «оккультной постановкой»
15:53
Во Всеволожском отделе приставов проходят обыски по делу 100-летнего ветерана
15:51
Дефицит бюджета в 2016 году составил 3,56% ВВП
15:50
Выходцу из России присудили аналог Нобелевской премии
15:41
Путин назначил нового главу Адыгеи
15:37
Главный синоптик Петербурга: Готовьте сани и "ватрушки"
15:30
«ДП»: Как муниципалы в Петергофе выделяют деньги на бесплатную услугу
15:16
На Верейской Volkswagen протаранил 6 машин, водителя задержали
15:15
Из дела Немцова изъяли подтверждающую алиби возможного убийцы видеозапись
15:13
На Украине запретили телеканал "Дождь"
15:12
На передачу Исаакиевского собора РПЦ отвели 25 месяцев
15:08
Впавшая в кому после ДТП на "Коле" девочка умерла, не приходя в сознание
14:56
Вице-губернатор Мокрецов: Заявки на передачу Спаса на Крови в Смольный не поступало
14:54
Google отказался от дронов для раздачи интернета
14:49
Володин поручил реформировать сайт Госдумы
14:35
Силуанов: Оснований для роста цены на водку нет
14:35
Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет
14:30
Получить от медиков разрешение на владение оружием стало труднее
14:28
В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу
14:26
Протодиакон Андрей Кураев высказался про Исаакий
14:25
Погибший в Чечне боец Росгвардии закрыл собой командира от пули
14:21
Песков: «Пакет Яровой» не угрожает «планетарному инновационному развитию»
14:16
Вице-губернатор Мокрецов: Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет
14:01
Проект расширения завода «Полисан» в Петербурге стал стратегическим
13:57
Поезд «Ласточка» Петербург - Новгород перешел в разряд пригородных
13:48
В столичном регионе Финляндии замечены волки
13:45
Петербуржец угрожал соседке топором, а Росгвардии ножом
13:45
За две квартирные аферы петербуржца осудили на пять лет
13:41
В Петербурге пассажира метро обокрал «недобрый самаритянин»
13:40
Власти Ленобласти отменили разрешение на ввод ЖК «Десяткино»
13:34
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
13:30
Петербургский метрополитен получил четвертый «мясной» состав
13:29
Финляндия вооружит свою армию РЛС контрбатарейной борьбы
13:25
В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов
13:25
ФК "Тосно" купил ни разу не забившего нападающего
13:24
Казаков согнали на пресс-конференцию о передаче Исаакиевского собора РПЦ
13:22
Протоиерей Александр Пелин: Церковь не стала судиться со Смольным за Исаакий, а помолилась
13:22
Вице-губернатор Мокрецов: Если Церковь не выполнит условия, договор о пользовании Исаакием будет расторгнут
13:18
ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года
13:14
Медведев поручил ужесточить в РФ правила розничной торговли лекарствами со спиртом
13:10
Минобороны опровергло информацию об усилении группировки РФ в Сирии
13:06
Открытие океанариума в Купчино отложили на 2021 год
13:02
Суд подтвердил незаконность контракта Смольного на 3,3 млн рублей
12:58
Дело группы, терроризировавшей торговцев Софийской овощебазы, передано в суд
12:44
Минтруд не поддержал предложение о продлении рабочего дня курильщикам
12:38
Офис первой леди США превратится в управление первой семьи
12:30
Кабмин: Ожидания по развитию экономики оптимистичные, но сдержанные
12:24
Летний дворец Петра I после реставрации стал белым
12:17
В США сообщают о наращивании российского военного присутствия в Сирии
12:14
Убийцу посла Карлова похоронят на безымянном кладбище
12:02
Прибыль Северо-Западного Сбербанка выросла на 14%
12:00
В Ленобласти в июне повысится стоимость водки
11:50
На Просвещения машину разбил рекламный щит
11:50
Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4
11:47
Двоих петербуржцев избили и ограбили на выходе из квартиры подруги на Московском
11:43
«Газель» с колбасой угнали во Фрунзенском районе
11:40
В ходе спецоперации в Чечне погибли двое военнослужащих
11:39
Глава транспортного МВД объявил, кто не будет начальником его ведомства по СЗФО
11:34
От сотрудников Думы начали требовать отчетов о постах в соцсетях
11:28
Собянин предложил лишить бизнес права оспаривать цену выкупа помещений
11:21
Amazon попросил зарегистрировать в России бренд своего сервиса Dash
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
12.01.2017 14:35

Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в стране в 2017 году не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2017 году этого (решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году) не произойдет», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что в соцблоке правительства опровергли повышение пенсионного возраста.

Также стало известно, что предложения о повышении пенсионного возраста с 2019 года не обсуждаются в правительстве.

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00

Tele2 приглашает на стажировку

Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет
Минтруд не поддержал предложение о продлении рабочего дня курильщикам
ВЦИОМ: Россияне стали меньше беспокоиться по поводу безработицы
В первом квартале в Петербурге будут уволены почти шесть тысяч работников
Минфин изменил «молчунам» систему пенсионных накоплений
«Фонтанка» предлагает вакансию коммерческого директора
Министр труда: 15 млн граждан России работают нелегально
Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло
СМИ: Бастующим шахтерам не дали уехать в Москву из Ростовской области
Росстат: Уровень безработицы в России в ноябре составил 5,4%
Це без одной весны Европа
Рецидив Шикотана на Новой Земле
В Петербурге назвали лучших врачей и медсестер 2016 года
Кузница летчиков-самоубийц
Поддержавшего Шнура чиновника оттолкнула аудиторская проверка
Без повода не чирикай
Кто не работает - того едят
Как Россия перестала ругать Uber
Власти обещают увеличить число бедных
Конвейер пустили в долг
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кокорина осудили за наркобарона

Канал YouTube/Meduza

Как Трамп обвинил CNN во лжи

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» проверяет — чем занимаются в ГМП «Исаакиевский собор» в выходной день

Летний дворец Петра I после реставрации стал белым

Nota Bene: Как телефония 118 лет назад способствовала развитию общества

скриншот с сайта instagram.com

Жена Бориса Ротенберга перепела и сняла клип на «Лабутены» Шнурова

Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.