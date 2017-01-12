Минтруд: Решения по повышению пенсионного возраста в 2017 году не будет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что решения о повышении пенсионного возраста в стране в 2017 году не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2017 году этого (решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году) не произойдет», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что в соцблоке правительства опровергли повышение пенсионного возраста.

Также стало известно, что предложения о повышении пенсионного возраста с 2019 года не обсуждаются в правительстве.