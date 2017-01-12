Володин поручил реформировать сайт Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин создал рабочую группу, которая займется реформированием официального сайта нижней палаты парламента России. Об этом сообщил источник в думском аппарате, передает ТАСС.

Возглавит рабочую группу, по его словам, председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин.

«В самое ближайшее время группа займется выработкой предложений по всем направлениям совершенствования сайта», — сообщил источник.

Он добавил, что на сайте изменится дизайн, он станет более интерактивным и получит больше технических возможностей.