Силуанов: Оснований для роста цены на водку нет

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что он не видит оснований для нового увеличения цены на водку. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас нет каких-либо оснований говорить об увеличении цены на водку или акцизов. Эти решения (о повышении акциза с 1 января 2017 г.) были приняты еще в трехлетнем бюджете, когда мы его готовили два года назад. Поэтому это решение – во исполнение ранее принятых решений», — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

Ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что предложения по изменению акцизов на алкоголь будут выработаны в течение ближайших двух месяцев.

Планируемый срок вступления изменений в силу — июнь 2017 года.