Протодиакон Андрей Кураев высказался про Исаакий

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал передачу Исаакиевского собора РПЦ на своей странице в LiveJournal.

Запись под заголовком «Варвары культурной столицы» с фотографией объявления о прошедшем 7 декабря прошлого года благословении митрополита Варсонофия появилась на странице отца Андрея в LiveJournal 11 января. В объявлении сделана ошибка в слове «придел».

«"ПрЕдел Екатерины" – это мощно. Именно такие «темные люди», понаехавшие с мордовских лесов, и хотят владеть Исаакиевским собором», – выразил недовольство дьякон.

Напомним, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче собора в пользование РПЦ 10 января.