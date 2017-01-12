Погибший в Чечне боец Росгвардии закрыл собой командира от пули

Погибший в ходе спецоперации в Чечне военнослужащий спас командира. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

«Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира», — говорится в сообщении.

Также был ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который от полученных ранений скончался в больнице.

Отмечается, что руководство Росгвардии представит военнослужащих к высоким государственным наградам.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Чечне погибли двое военнослужащих. Правоохранительные органы Чечни в рамках масштабной спецоперации ликвидировали сеть бандподполья, боевики которого были связаны с группировкой «Исламское государство».

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.