В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу

Россия расценивает размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле смотрят на это как на угрозу и как на действия, которые угрожают интересам и безопасности России.

Ранее замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что расширение военного присутствия США в Европе дестабилизирует безопасность в этом регионе.

12 января в Польше ожидается прибытие американской танковой бригады.