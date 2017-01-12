В Кремле воспринимают дислокацию бронетехники США в Польше как угрозу
Россия расценивает размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем», — сказал он.
Песков добавил, что в Кремле смотрят на это как на угрозу и как на действия, которые угрожают интересам и безопасности России.
Ранее замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что расширение военного присутствия США в Европе дестабилизирует безопасность в этом регионе.
12 января в Польше ожидается прибытие американской танковой бригады.
Источник: Газета.ру