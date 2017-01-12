Песков: «Пакет Яровой» не угрожает «планетарному инновационному развитию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления американского фонда о том, что «пакет Яровой» является «угрозой инновационному развитию на планете», слишком громкими и не аргументированными, передает ТАСС.

«Это такие очень громкие высказывания, они должны все-таки быть чем-то аргументированы», – сказал он.

Комментируя перспективы отмены данного закона, представитель Кремля заметил, что проводится экспертная работа.

«Вы знаете, что, подписывая этот законопроект, одновременно президент подписал соответствующий перечень поручений, коими предписывается соответствующим ведомствам провести контакты с операторами и обговорить все технические аспекты, связанные с имплементацией этого закона. Эта работа, насколько мне известно, продолжается. По крайней мере нужно дождаться какого-то экспертного вердикта, чтобы формировать какую-то позицию», — сказал он.

«Пакет Яровой» попал в топ-10 самых жестких мер против инноваций Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF).