Вице-губернатор Мокрецов: Конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора нет

Представители РПЦ и Смольного считают, что конфликта в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ нет. Об этом вице-губернатор Михаил Мокрецов и юрист патриархии игуменья Ксения Чернега заявили в ходе пресс-конференции в епархии, отвечая на вопрос "Фонтанки" о том, почему не было создано конфликтной комиссии экспертов.

"По закону специальная комиссия рассматривает разногласия, если обратились граждане. Заявлений таких не поступало", – отметила Чернега. Ее слова подтвердил вице-губернатор Мокрецов.

Юрист патриархии подчеркнула, что решение комиссии при этом все равно носит рекомендательный характер.

"Мы сейчас все равно находимся в самом начале пути. Есть решение губернатора. Юристы патриархии и Смольного достаточно квалифицированны, чтобы решить все процедурные вопросы. Не ищите чёрной кошки в чёрной комнате", – заявил чиновник.