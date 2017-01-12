Проект расширения завода «Полисан» в Петербурге стал стратегическим

Смольный признал стратегическим инвестпроект по модернизации фармацевтического завода «Полисан» на улице Салова, сообщает комитет по инвестициям Петербурга. До 2019 года компания вложит в расширение 4,5 млрд рублей.

«Полисан» будет развивать производство инновационных препаратов, в частности контрастных веществ, применяемых в компьютерной и магнитно-резонансной томографии, сообщал ранее Смольный. После запуска новых линий мощность завода вырастет с 250 млн до 1 млрд таблеток в год.