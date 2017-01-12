Поезд «Ласточка» Петербург-Новгород перешел в разряд пригородных

С 12 января приобрести электронные билеты на поезда 721/871, 872, 973 и 874 (Петербург-Новгород) на сайте РЖД невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дело в том, что на направлении с нового года сменился перевозчик. Раньше им была «Дирекция скоростного сообщения», однако маршрут оказался нерентабельным. Было решено передать маршрут «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», которая сможет получать субсидии на покрытие выпадающих доходов из бюджета Новгородской области. При этом стоимость билета в одну сторону выросла с 387 до 579 рублей. Соответственно, билеты на «Ласточку» теперь можно приобретать в кассах пригородного сообщения, терминалах – или через мобильное приложение СЗППК.

О расписании движения поездов Петербург-Великий Новгород ранее писал портал 47news.