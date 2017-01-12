За две квартирные аферы петербуржца осудили на пять лет

Невский районный суд Петербурга приговорил обвиняемого в мошенничестве Евгения Лапина к пяти годам колонии. Мужчину признали виновным по двум эпизодам с незаконной перерегистрацией права собственности на квартиры.

Первый произошел в июне 2012 года. Лапин оформил доверенность от имени умершего петербуржца, не имевшего родственников. С этой бумагой он стал законным представителем владельца жилья и благополучно приобрел на него право собственности. Лапин продал эту квартиру за 2,5 млн рублей.

Осужденный вновь взялся за мошенничество с недвижимостью в августе 2014 года. Он снова оформил подложную доверенность на свое имя и, выдавая себя за официального представителя хозяина квартиры, продал ее за 4 млн рублей. От покупателя Лапин успел получить только часть суммы – 500 тысяч.

Подсудимый полностью признал свою вину. Однако ранее Лапин уже был судим за аналогичное преступление и теперь по решению суда отправится в колонию общего режима на 5 лет.