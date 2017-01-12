Петербуржец угрожал соседке топором, а Росгвардии ножом

Бойцы Росгвардии задержали в Калининском районе Петербурга агрессивного мужчину, который угрожал зарубить соседку топором, а прибывший по вызову наряд пытался запугать уже кухонным ножом.

В доме 31 на Ключевой улице 11 января около десяти часов вечера нетрезвый местный житель стал угрожать расправой своей соседке по лестничной клетке, для убедительности демонстрируя топор. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, женщина обратилась в полицию.

На месте происшествия бойцы Росгвардии застали мужчину, рядом с которым на полу валялся топор. Но в качестве оружия тот теперь решил воспользоваться кухонным ножом. Хулигана задержали и разоружили. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.