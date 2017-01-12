В Петербурге пассажира метро обокрал «недобрый самаритянин»

В Петербурге задержали «недоброго самаритянина», который любезно проводил до медпункта пассажира метро и ретировался с его рюкзаком.

Историю небескорыстной помощи юноше рассказала транспортная полиция Петербурга, которой удалось задержать предполагаемого злоумышленника. 10 января к сотрудникам правоохранительных органов обратился 18-летний петербуржец, который сообщил о краже рюкзака с ноутбуком и другими личными вещами общей стоимостью 48 тысяч рублей. Со слов молодого человека, ему стало плохо в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», и он принял помощь неизвестного мужчины, который довел его до медпункта Московского вокзала. После врачебного осмотра юноша не нашел ни своего спасителя, ни рюкзака.

Сотрудники транспортной полиции оперативно опросили свидетелей и в результате задержали предполагаемого вора. Подозреваемый приехал в Северную столицу из Москвы уже с несколькими судимостями за аналогичные преступления. Похищенный ноутбук, по версии следствия, мужчина сразу заложил в ломбард. Возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).