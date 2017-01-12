Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году

Правительство Петербурга предоставило ЗАО «Балтийская жемчужина» 1,2 га на проспекте Патриотов для строительства продолжения улицы Катерников вдоль Дудергофского канала, от моста Кадырова до Финского залива. Работы займут до трех лет.

Компания должна будет укрепить берег канала и построить дорогу. Приступить к работам планируют в ближайшее время, рассказали в «Балтийской жемчужине».

В 2020 году «Балтийская жемчужина» должна будет полностью завершить застройку 200 га на берегу Финского залива. Квартал возводится с 2005 года в 17 очередей.