Петербургский метрополитен получил четвертый «мясной» состав

Восьмивагонный «красный» состав метро модели 81-722.1/723.1/724.1 доставлен в электродепо «Автово». Об этом 12 января сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Речь идет о поездах нового поколения, которые формально поставляет Октябрьский электровагоноремонтный завод. Почти все работы в действительности производятся на подмосковном «Метровагонмаше».

На данный момент петербургская подземка получила четыре состава в красном исполнении, которые иногда, по аналогии с болельщиками московского «Спартака», горожане называют «мясными». Три из них уже работают на линиях, всего до 2020 года подрядчик должен поставить 25 составов. Ранее «Фонтанка» писала о проблемах с новой техникой, из-за которой поезда неоднократно приходилось останавливать и отправлять в депо. Двери вагонов работают на немецком электрическом приводе, который не рассчитан на то, что спешащие пассажиры будут препятствовать закрытию дверей. Первый инцидент случился в первый же день работы нового состава – 15 ноября 2016 г., затем это повторялось еще несколько раз. В пресс-службе метрополитена рассказали, что сейчас система перестроена и никаких специфических проблем с дверями больше не возникает. В частности, последний инцидент с остановкой красного состава 9 января был вызван другими неполадками.

Отличительными чертами состава являются асинхронный тяговый привод, бегущая строка в салоне вагона для слабослышащих людей, светящееся табло над раздвижными дверями, а также специальные приспособления для инвалидов-колясочников в первом и последнем вагонах.