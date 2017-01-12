Вице-губернатор Мокрецов: Если Церковь не выполнит условия, договор о пользовании Исаакием будет расторгнут

Вице-губернатор Михаил Мокрецов на пресс-конференции в петербургской епархии 12-го января заявил, что Исаакиевский собор передадут в безвозмездное пользование РПЦ, собственником храма останется Петербург. Он отметил, что такое решение принято, исходя из того, что в Исаакиевском соборе остаются музейные атрибуты и ценности, которые потребуют специальной охраны. С новым пользователем объекта будет заключён договор, в случае его неисполнения документ о передаче в пользование будет расторгнут.

Мокрецов добавил, что Исаакиевский собор передают в пользование на основании обращения к губернатору патриарха Кирилла. После чего был издан внутренний указ КИО – "дорожная карта" о передаче.

Мокрецов также отметил, что за время действия ФЗ о реституции город передал РПЦ в пользование 16 объектов, в собственность – 54.

Напомним, 10 января губернатор Георгий Полтавченко подтвердил информацию "Фонтанки" о передаче РПЦ Исаакиевского собора. За год до этого губернатор ответил митрополиту Варсонофию отказом, посчитав передачу собора экономически нецелесообразной.